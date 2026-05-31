ISPAO SA ROLAN GAROSA, A DVA DANA KASNIJE... Novak Đoković saznao dobru vest

Na teniskim terenima u Parizu odvija se drugi grend slem turnir sezone, Rolan Garos, a nakon što je, poput Janika Sinera, i Novak Đoković iznenađujuće izgubio, dobio je jednu lepu vest iz Pariza,

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Đoković je, "nekako oduvek", bodrio i hrabrio naše tenisere, pa su ga njihovi uspesi radovali, a neretko im je i lično na tome čestitao.

Na prošom Rolan Garosu je, recimo, bio oduševljen uspesima i novog talasa našeg "belog sporta", a naročito se izdvojila njegova čestitka Aleksandri Krunić kada je, sa Anom Danilinom, ušla u polufinale tog grend slema.

Sada je to polufinale (bar u ovom trenutku) još uvek pomalo daleko, ali... Krunićeva i njena dubl partnerka - nastavljaju s pobedama.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina / Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Naime, srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se danas u četvrtfinale Rolan Garosa u konkurenciji ženskih teniskih parova, pošto su u Parizu u osmini finala pobedile Ukrajinke Anhelinu Kalininu i Dajanu Jastremsku 6:4, 6:4.





Krunić i Danilina će u četvrtfinalu Rolan Garosa igrati protiv pobednica meča Elez Perez (Australija)/Demi Šurs (Holandija) - Beatriz Hadad Maja (Brazil)/Ljudmila Samsonova (Rusija).



