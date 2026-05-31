"SRBI SU KRIVI ZA SVE" Šarić o odnosu Hrvatske prema Srbiji: Da Orban kaže "Rijeka je Mađarska" niko ne bi reagovao, a pijani Krajšnik da...

GORAN Šarić, katolički teolog i istoričar poreklom iz Hrvatske govorio je o narativu "Srbi su krivi za sve" i koliko je on dominantan u Hrvatskoj.

Foto: Printscreen

On je istakao je da je najpre potrebno izbeći lažne simetrije.

- Zagreb danas koristi metode koje su svojevremeno Slovenci koristili prema Hrvatskoj, a to je uslovljavanje na evropskom putu. Hrvatska, koja ima više od hiljadu ostrva, ostrvaca i hridi, kao jedno od pitanja poteže jednu rečnu adu, i to nije jedini uslov. Tu je i pitanje nestalih, iako je broj nestalih približno podjednak na obe strane, dok hrvatska strana često stvara utisak da su svi nestali Hrvati. Zatim dolaze i ratne odštete, jer je u Hrvatskoj dominantan narativ da su "Srbi krivi za sve" - kaže Šarić i dodaje:

- U hrvatskom društvu postoji deo ljudi koji i dalje ima problem sa identitetom. Značajan deo društva nije se odmakao od obrasca prema kojem se identitet gradi na negiranju veza sa Srbima. Tako, na primer, ako Viktor Orban kaže da je Rijeka - Mađarska, to traje pet minuta i nikoga previše ne zanima. Ali ako neki pijani Krajišnik u kafani u Borči, u tri ujutru, kaže da je Knin Srbija, onda je to tema koja sedam dana puni naslovne strane i informativne emisije u Hrvatskoj - kaže Šarić za Kurir TV.