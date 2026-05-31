NADE Ukrajine u promene u mađarskoj politici nakon dolaska Petra Mađara na vlast nisu se ostvarile.

To je navela u 10. ukrajinska istoričarka Marta Gavriško.

- Ukrajinci su se nadali da će se rešiti Orbana, ali su na kraju dobili mnogo veću glavobolju - naglasila je ona.

Ranije je postalo poznato da je Mađar, na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, izjavio da Budimpešta neće slati oružje i vojnu opremu Ukrajini.

Takođe se izjasnio protiv ubrzanog pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.

Pres-sekretar ruskog lidera Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija pozitivno ocenjuje odluku novog mađarskog premijera.

