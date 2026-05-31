DEBAKL! Fudbalska reprezentacija Srbije deklasirana od Zelenortskih Ostrva! (VIDEO)

„Orlovi“ razočarali protiv učesnika Svetskog prvenstva.

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u prvom prijateljskom meču, u sklopu priprema za Ligu nacija, od Zelenortskih Ostrva rezultatom 0:3 (0:1).

Utakmica u Lisabonu donela je neku novu Paunovićevu Srbiju, pošto je selektor „orlova“, u odsustvu velikog broja standardnih prvotimaca, odlučio da pruži šansu igračima iz Superlige i sa dva debitanta – Filipom Stankovićem na golu, odnosno, bekom Zvezde Ademom Avdićem. Međutim, ništa dobro nije viđeno...

Po prvi put su u startnoj postavi dočekali da zaigraju starosedeoci, Vasilije Kostov, Njegoš Petrović i Jovan Milošević, pa je neuigranost i koštala „orlove“ rane kapitulacije od učesnika predstojećeg Mundijala.

Već u 11. minutu Vagner Pina je naterao najmlađeg iz fudbalske porodice Stanković na kapitulaciju. Svemu je prethodio prodor i centaršut Mendeša, koji je nadmudrio Strahinju Pavlovića i ubacio loptu u kazneni prostor, gde je fudbaler Krasnodara prihvatio i po zemlji pronašao put do cilja – 1:0.

Pokušavali su izabranici Veljka Paunovića, najviše preko centaršuteva Andrije Živkovića koji je u ovom meču nosio kapitensku traku, u odsustvu Aleksandra Mitrovića, da dođu do izjednačujućeg pogotka. Najbliži su bili u prvom minutu sudijske nadoknade vremena, kada je upravo vezista solunskog PAOK tukao direktno iz slobodnog udarca, ali tik pored stative golmana Vizinje.

Imao je i nominalni domaćin mogućnost da duplira vođstvo do poluvremena, preko braće Kabral. Najpre je Žovan Kabral u 28. minutu šutem po zemlji naterao Filipa Stankovića da se istakne, da bi Sidni Kabral u samom finišu tukao u okvir gola, pa se najmlađi član porodice Stanković još jednom dokazao novom odbranom.

Promešao je karte Paunović i u drugom poluvremenu poslao rezerviste na teren (Zukić, Ranđelović, Štulić), a najviše se isplatio ulazak Vladimira Lučića. Vezista Crvene zvezde je za samo pet minuta stvorio dve prilike. Najpre je šutirao tik preko roglja golmana Vizinje, da bi onda njegov pokušaj po zemlji završio na – stativi!

I kao što obično biva, „orlove“ je stigla brutalna kazna. U kratkom vremenskom intervalu, za samo četiri minuta, Filip Stanković je dva puta bio savladan. Najpre je na pas Varele rezervista Duarte iz okreta bio precizan za 2:0, da bi u 63. Žilson Tavareš otklonio sve dileme oko pobednika – 3:0.

Mogla je Srbija do utešnnog gola u 73. minutu, preko Nikole Simića, štoper Partizana je došao do lopte posle kornera Živkovića, međutim, očajno sa peterca poslao loptu pored gola.

Sve ostalo je bilo za zaborav, bledo, bledo izdanje neke nove Srbije, koja tek treba da se dokazuje u A Ligi nacija. Sa ovakvom igrom, ne smeši se svetla budućnost srpskog fudbala.

"Orlovi" će priliku za popravni imati u noći između četvrtka i petka, od 4 ujutru, kada gostuju u Toluki jednom od domaćina Mundijala, reprezentaciji Meksika.

ZELENORTSKA OSTRVA - SRBIJA 3:0 (1:0)

STADION: "Roštelo" u Lisabonu. STRELCI: V. Pina 11. Duarte 59, Tavareš 63. SUDIJA: Žoao Antonio Fereira Gonžalveš (Portugal). ŽUTI KARTONI: Pina, Monteiro - Mimović.

ZELENORTSKA OSTRVA: Vozinja (od 46. Santoš), Lopes, J. Kabral, S. L. Kabral (od 80. Stopira), Mendeš (od 46. Varela), V. Pina (od 46. Moreira), Borges (od 46. L. Kosta), K. Pina, Monteiro (od 76. Livramento), Arkanjo (od 46. Duarte), N. D. Kosta (od 46. Tavareš).

SRBIJA: F. Stanković – Nedeljković (od 66. Mimović), Eraković (od 66. Simić), Pavlović (89. Maksimović), Avdić (od 66. Đurđević) – Nj. Petrović (od 46. Zukić), A. Stanković (od 66. Dragojević) – Živković (od 77. Ivanović), Kostov (od 46. Lučić), Birmančević (od 46. Ranđelović) – Milošević (od 46. Štulić).

TOK UTAKMICE

DRUGO POLUVREME

Kraj utakmice, bez nadoknade!

90. minut - Dejan Zukić propušta zicer i iz blizine prebacuje mrežu rezervnog golmana Santoša.

89. minut - Strahinju Pavlovića menja Andrija Maksimović, sada je Lazar Ranđelović kapiten.

84. minut - Žuti karton Ognjen Mimović.

77. minut - Živković predaje traku Pavloviću i ustupa mesto Mihailu Ivanoviću, fudbaleru Milvola.

70. minut - Korner Andrije Živkovića, lopta je došla na peterac Nikoli Simiću, koji je u međuvremenu ušao na teren, ali se obrukao i šutirao pored gola.

63. minut - GOL!!!!! Žilson Tavareš donosi ogromnih 3:0 Zelenortskim Ostrvima, kako pređu centar, domaći postignu pogodak! Sada je Duarte bio asistent.

59. minut - GOL!!! Duarte je duplirao vođstvo Srbije, "orlove" je stigla kazna za promašaje iz prethodnih napada, Zelenortska Ostrva vode 2:0!

Previše prostora ostalo je rezervisti, koji se na pas Varele iz okreta sjajno snašao i pogodio!

53. minut - STATIVA! Opet je Lučić bio u prilici, šutirao u šesnaestercu na pas Avdića, sa osam metara po zemlji, ali se isprečila stativa!

50. minut - Sjajna šansa za Srbiju preko Lučića! Posle centaršuta Aleksandra Stankovića, primio je loptu igrač Zvezde i tukao tik iznad roglja. Još jednom je Vladimir Lučić bio u centru pažnje, sada je petom vratio Zukiću na krilo koji je centrirao po zemlji, ali se golman domaćih istakao odbranom.

46. minut - Korner za Srbiju izvodi Dejan Zukić, pokušao je Štulić na drugoj strani, ali ga je lopta preskočila. Odmah kombinacija rezervista.

Počelo je drugo poluvreme!

Čak četiri promene napravio je Paunović. U igru su ušli: Nikola Štulić, Lazar Ranđelović, Dejan Zukić i Vladimir Lučić. Izašli su: Jovan Milošević, Njegoš Petrović, Veljko Birmančević i Vasilije Kostov.

Kod Zelenortskih Ostrva, na terenu su: Duarte, Alfonso, Moreira, Pires, Košta...

PRVO POLUVREME

Kraj prvog poluvremena!

45+1. minut - Au, kakva šansa, Živković direktno iz slobodnog udarca, tik pored stative. Lopta je zakačila jednog igrača ZO, pa je Srbija dobila dva kornera zaredom. Posle drugog, Avdić je iz prve tukao silovito iznad prečke!

45. minut - Još dva minuta sudijske nadoknade prvog dela.

43. minut - Nova greška u odbrani Srbije, ali na sreću "orlova" Žovan Kabral je poslao loš pas ka saigraču. Zatim udarac u okvir gola Sidnija Kabrala, na mestu je bio Filip Stanković i odbranio, ovo vodimo kao šansu za učesnika Mundijala.

41. minut - Korner za Zelenortska Ostrva, na prvoj stativi bio je siguran Eraković.

37. minut - Pravovremeno istrčavanje Filipa Stankovića, koji je nogom intervenisao, odlično praćenje igre debitanta na golu "orlova".

32. minut - Živković je iz slobodnog udarca pokušao da pronađe Jovana Miloševića, ali je odbrana Zelenortskih Ostrva bila odlično postavljena.

28. minut - Udarac Žovana Kabrala iskosa po zemlji, Filip Stanković je sjajnom odbranom poslao loptu u korner. Isti je izveo nekontrolisano bliže drugoj korner zastavici, gde nije bilo nikog.

27. minut - Pokušaj Žovana Kabrala iz slobodnog udarca sa nekih 19-20 metara, prohujao je tik iznad roglja Filipa Stankovića, koji nije morao da interveniše.

23. minut - Centaršut Andrije Živkovića prihvatio je Milošević i efektno pokušao "makazicama", koje su otišle daleko iznad prečke gola Vozinje.

18. minut - Prve čarke na terenu, posle faula nad Njegošem Petrovićem. Ratoborno deluju i jedni i drugi igrači, pokušava sudija Žoao Antonio da smiri situaciju. Na kraju je podelio kartone Rajanu Mendesu i Monteiru.

15. minut - Kabral se poigravao pored Aleksandra Stankovića i Avdića, ali su uspeli da ga zaustave. Potom šut Kabrala sa distance, daleko pored gola Filipa Stankovića.

Bio je to treći pogodak Pine otkako je član nacionalnog tima.

11. minut - GOL! Vagner Pina dovodi Zelenortska Ostrva u vođstvo, fudbaler Krasnodara je iskoristio centaršut sa boka i u šesnaestercu Srbije, u padu uspeo da nadmudri nekoliko igrača i u padu po zemlji zatresao mrežu Filipa Stankovića! Sve zasluge idu na Rajana Mendeša, koji je prošao i centrirao - 1:0!

10. minut - Sjajan pas i ispucavanje Filipa Stankovića ka Veljku Birmančeviću, blizu kaznenog prostora učesnika Mundijala, ali se krilni fudbaler nije snašao.

9. minut - Uzvraćaju Zelenortska Ostrva, posle greške Petrovića i Birmačevića, ali je Avdić uspeo da zaustavi napadača domaće ekipe.

7. minut - Još jednom tandem Pavlović-Živković, ali je štoper Milana poslao prebrz pas ka kapitenu "orlova", koja je otišla u aut.

3. minut - Ponovo je Andrija Živković bio u prodoru, primio je loptu od Strahinje Pavlovića iz zadnje linije, koja mu je na kraju pobegla. Posle toga je sudija Žoao Antonio Galveiro Gonžaleš svirao ofsajd.

2. minut - "Orlovi" su prvi krenuli u juriš, preko kapitena Živkovića koji je centrirao, ali je Vasilije Kostov napravio faul u napadu.

1. minut - Počeo je duel Zelenortskih Ostrva i Srbije.

PRE MEČA

16.59 - Sledi intoniranje himni, prvo "Bože pravde", pa našeg rivala - "Himna Slobode".

16.56 - Akteri su izašli na teren, zajedno sa sudijskom trojkom, predvođenu Portugalcem Žoaom Antoniom Galveirom Gonžalešom.

16.35 - Klupu Srbije čine: Ilić, Lijeskić, Mimović, Simić, Dragojević, Zukić, Ranđelović, Milikić, Štulić, Ivanović, Maksimović, Lučić, P. Petrović, Bukinac i Đurđević.

16.34 - Iako je bilo nagoveštaja da će Strahinja Pavlović poneti traku u današnjem duelu, "orlove" će kao kapiten predvoditi najiskusniji u startnoj jedanaestorici - Andrija Živković, vezista solunskog PAOK.

16.30 - Izašli su sastavi za današnji meč, a selektor Paunović je od prvog minuta uvrstio u tim nekoliko debitanata: mladog Vasilija Kostova iz Crvene zvezde, bivšeg napadača Partizana, Jovana Miloševića (Verder) i kapiten Vojvodine Njegoš Petrović, koji su već imali vatreno krštenje za "orlove", ali im je ovo debi u startnoj jedanaestorici.

Tu je još jedan debitant sa Marakane, Adem Avdić, ali i mladi golman Filip Stanković, čiji je brat Aleksandar odavno član nacionalnog tima.

16.25 - Ne krije oduševljenje kormilar "orlova" što se vraća u Meksiko, gde je svojevremeno predvodio ekipe Gvadalahare i Tigresa:

“Igraćemo u fantastičnim uslovima. U neverovatnoj zemlji, strastvenoj za fudbal. Protiv jako teškog protivnika, na visini od preko 2.000 metara nadmorske visine. Razređenost vazduha utiče na fudbal. Lopta mnogo jače leti, duže leti. Moje iskustvo je bilo tako da su evropski golmani u MX ligi imali velike probleme”, istakao je Paunović.

16.20 - Podsetimo se šta je selektor Veljko Paunović izjavio u najavi današnjeg duela:

"S druge strane, jesam malo i iznenađen i malo mi je krivo što nismo dobili pozitivan odgovor na apel koji sam imao u aprilu. Neću nikom da zamerim, imam puno igrača sa opravdanim razlozima. To su hirurške intervencije, zatim igrači sa teškim sezonama sa povredama i igrači koji su imali ogromnu minutažu.", rekao je selektor Paunović.

Nadovezao se i na otkazivanje Andreja Ilića, novog napadača Milana:

"Bio je kao i svi, bio je na širem spisku. Konkretno nije mogao da dođe. Ne razumem zašto pitate za njega? Pročitaću vam njegovu poruku, ne volim da radim ovo, ali… Kaže: "Mislim da nema potrebe da dolazim po vizu, neću moći da prisustvujem sledećem okupljanju. Teška je sezona, rođeni brat mi se ženi 30. maja". Razumem, bio sam fudbaler. Idemo dalje, okrećemo stranu.

Priznao je da neodlazak na Mundijal ima svoju cenu:

"Kada krajnji cilj nije ispred tebe onda je sve mnogo drugačije. Postoji i doza razočaranja koja utiče na snagu, energiju, mentalitet. Sve bi bilo drugačije da smo na Svetskom prvenstvu, onda bi se tukli ko će da dođe. Ne treba generalizovati stvari. Neki igrači sasvim opravdano nisu tu. U zavisnosti od toga kako budemo u narednom periodu govorili o tome, i javnost, mediji, to će uticati na našu podršku. Mislim da će se javnost usmeriti ka onome što budemo prikazali. Ne bih voleo da u septembru zateknem loš ambijent. Pokušavam sve vreme energiju da usmerim u pozitivnom smeru, a to su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i pre toga Ligu nacija.", kazao je Veljko Paunović.

UVOD

Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće u narednom periodu dva prijateljska meča, u sklopu priprema za Ligu nacija.

Prvi je protiv učesnika narednog Svetskog prvenstva, koje će se ovog leta održati u Severnoj Americi od 11. juna do 19. jula.

Selektor "orlova" Veljko Paunović odlučio je da podmladi tim i šansu ukaže igračima iz Superlige ili onima koji igraju u Evropi, a dosad nisu dobili priliku da se dokažu u nacionalnom timu.

👊🏻 Danas igra Srbija! 🇷🇸



⚽️ Prijateljska utakmica

🆚 Zelenortska Ostrva 🇨🇻

📍 Lisabon 🇵🇹

🏟️ Restelo

⏰ 17.00

Tako će u odsustvu kapitena Aleksandra Mitrovića, vođa na terenu biti štoper Milana, Strahinja Pavlović, kao jedan od onih sa najdužim stažom u A timu.

S druge strane, afrička selekcija će učestvovati na najvećem fudbalskom događaju u SAD, Meksiku i Kanadi. Zelenortska Ostrva će igrati u grupi H, gde će im protivnici biti Španija, Saudijska Arabija i Urugvaj.

Na spisku selektora Paunovića za ovaj meč, našli su se:

Golmani

Filip STANKOVIĆ, Venecija

Veljko ILIĆ, Viđev Lođ

Luka LIJESKIĆ, Radnički 1923

Odbrana

Strahinja PAVLOVIĆ, Milan

Strahinja ERAKOVIĆ, Crvena zvezda

Ognjen MIMOVIĆ, Pafos

Kosta NEDELjKOVIĆ, Lajpcig

Vukašin ĐURĐEVIĆ, Partizan

Veljko MILOSAVLjEVIĆ, Bornmut

Nikola SIMIĆ, Partizan

Mirko MILIKIĆ, Železničar

Stefan BUKINAC, Jang Bojs

Adem AVDIĆ, Crvena zvezda

Vezni red

Aleksandar STANKOVIĆ, Klub Briž

Njegoš PETROVIĆ, Vojvodina

Vasilije KOSTOV, Crvena zvezda

Vanja DRAGOJEVIĆ, Partizan

Petar STANIĆ, Ludogorec

Vladimir LUČIĆ, Crvena zvezda

Dejan ZUKIĆ, Volfsberger

Krilni napadači

Andrija ŽIVKOVIĆ, PAOK

Andrija MAKSIMOVIĆ, Lajpcig

Veljko BIRMANČEVIĆ, Hetafe

Lazar RANĐELOVIĆ, Vojvodina

Napadači

Jovan MILOŠEVIĆ, Verder

Nikola ŠTULIĆ, Leče

Mihailo IVANOVIĆ, Milvol

Samo četiri dana kasnije, Srbiju čeka gostovanje domaćinu Mundijala, Meksiku, a taj duel igraće se u noći između četvrtka i petka izjutra, od 04.00 časova.

"Sombrerosi" će ugostiti "orlove" u Toluki.

