KAKVA NOĆ SRBA! Bogdan Bogdanović začepio usta treneru, Tristan Vukčević odigrao meč karijere, a šta je tek uradio Luka Dončić (VIDEO)
SRBI su obeležili noć u NBA ligi, a da na teren nije izlazio Nikola Jokić, najbolji košarkaš današnjice.
Konačno se kapiten Srbije vratio na teren. Dokazao je to bezbroj puta, ali Bogdan Bogdanović i dalje mora da se bori za svaki minut kao da je ruki. Iako ga je Tajron Lu praktično precrtao iz ozbiljnih planova, povrede su naterale stratega Klipersa da posegne za Srbinom. Rezultat? Bogdan je pokazao da mu je i dalje mesto u eliti, iako to nije bilo dovoljno da se izbegne sramotan poraz od najgore ekipe Zapada.
Nju Orleans Pelikansi su slavili rezultatom 105:99, iskoristivši činjenicu da tim iz Los Anđelesa trenutno liči na bolnicu, a ne na plej-in ekipu. Bogdanović je upisao 16 poena uz jedan skok i jednu asistenciju. Fenomenalna partija nakon perioda gde nije kročio nogom na parket.
Tristan Vukčević je u porazu od Detroita (95:117) odigrao meč karijere i bio najefikasniji u svom timu. Pored njega, u bledom izdanju Vizardsa istakli su se Vil Rajli sa 15 i Džejden Hardi sa 13 postignutih poena.
Pistonsi su u meč ušli uzdrmani vešću da je sezona za njihovog najboljeg igrača, Kejda Kaningema, verovatno gotova zbog povrede kolena. Ipak, to se na terenu nije osetilo. Već u drugoj četvrtini Detroit je vodio sa +25. Ovo je bila 50. pobeda u sezoni za ekipu Džej Bija Bikerstafa. Džejlen Duren bio je nezaustavljiv sa 24 poena i 11 skokova, dok je Pol Rid dodao 17.
A Slovenac, srpskih korena Luka Dončić postigao je 60 poena u pobedi Lejkersa nad Majami Hitom rezultatom 134:126, što je njegov rekord karijere u Lejkersima i izjednačen drugi najbolji učinak u karijeri uopšte. Ovo je takođe prva utakmica sa 60 poena za Lejkerse još od legendarnog oproštajnog meča Kobija Brajanta „Mamba Out” 2016. godine.
Poslednji igrač Lejkersa koji je postigao više od 60 poena bio je upravo Brajant sa 61 poenom, 2. februara 2009. godine.
