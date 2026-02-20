PREKID, PA ŠOK! Partizan ostao bez finala Kupa Radivoja Koraća, večiti derbi se neće igrati!

Senzacija u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. I to burnom polufinalu, koji je zbog nesportskog ponašanja navijača bilo prekinutu na skoro sat vremena.

Nakon što je Crvena zvezda na nestvaran način pobedila subotički Spartak, KK Partizan i Mega su se, takođe u niškom "Čairu", sastali u drugoj borbi za plasman u veliko finale, a epilog je bio takav da se u subotu neće igrati "večiti derbi".

Naime, Mega je nokautirala Partizan, a konačan rezultat (58:80!) samo delimično otkriva kakav je bio ovaj polufinalni megdan. Nažalost, taj pomalo nestvaran rezultat ostaće u senci incidenta koji su napravili "grobari". Oni su početkom četvrte četvrtine, kada su njihovi ljubimci gubili sa 14 razlike, vređali predsednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojšu Čovića i njegovu porodicu. Kako se nisu primirili ni posle tri upozorenja, usledio je dug prekid, pa odluka o delimičnom pražnjenju dvorane "Čair".

A kada je to konačno i obavljeno, skoro 60 minuta od prekida, u preostalih devet minuta za igru crno-beli nisu uspeli da nadoknade dotadašnji zaostatak od 47:61.

Šta se dešavalo do prekida, a i posle njega?

Isprva je "Megina mladost" bila previše brza i prevšiše konkretna za "sporo paljenje" Parnog valjka.

Uz mini brauvre Krofliča, te pogodak Markovića i trojku Mušickog, već na samom strtu rezultat 3:11 naterao je trenera crno-belih, Đoana Penjaroju, da zatraži tajmaut. Nije pomoglo - jer se na semaforu pojavilo i 10:23...

Duejn Vašington je tada malo razmrdao saigrače u napadu, Isak Bonga u odbrani, pa je Partizan već krajem uvodne deonice smanjivao zaostatak, a sredinom druge poveo.

Ipak, novi nalet Mege, u režiji Suiga i Luka, te svestranog Bogoljuba Markovića (za nepunih 15 minuta po šest poena i skokova, a po dve asistencije i "krađe") doneli su njoj prednost na velikom predah - 42:36. I ne čudi, Mega je imala više nego dvostruko više skokova (20:9), a nije dozvolila rivalu da joj niti jedan jedini put ukrade loptu u prvom poluvremenu.

Drugo je ekipa Vuleta Avdalovića "otvorila" i dobrom odbranom, i brzom egzekucijom, pa je relativno jednostavno njega prednost opet postala dvocifrena, 48:38, već u 23. minutu. A onda je usledilo pomalo iznenađujuća - a obostrana, baš loša realizacija.

Dugo su se mučili i jedni i drugi da ofanzivne zamisli trenera sprovedu u delo, da bi prvi kojima je to pošlo za rukom - bili momci u roze dresovima. Nekoliko uzastopnih dobrih poteza Đulovića i saigrača doneli su na "prelazu" između dve poslednje četvrtine velikih +14 Megi.

A onda su "grobari" stupili na scenu.

Na onaj ružni način, kao i kada je dolazilo do prekida Partizanovog četvrtfinala sa FMP-om.

Posle dve opomene od strane zvaničnika, pa i molbe Arijana Lakića kao člana ekipe crno-belih, i treći put su "grobari" nastavili sa nesportskim ponašanjem, te su sudije napustile parket. I bile gađane raznim predmetima.

Sat vremena se čekalo da se stvore uslovi za završnicu meča, igrači su se čas zagrevali čas odlazili da čekaju, a kada je konačno susret nastavljen - dotadašnji "raspad sistema" u Partizanu doživeo je vrhunac.

Duejn Vašington je negodovao kada ga je Đoan Penjaroja zvao da izađe s parketa, mladi Lakić se drao na nekog od saigrača na klupi kada je Mega počela da se približava vođstvu od 20 poena razlike, a tu granicu je i premašila sredinom četvrte deonice (49:71). A značajno je tu prednost i uvećala, dok je Vašington igrao "1 na 5" u napadima crno-belih, živeći u nekom svom filmu.

Rezultat je, nažalost, ostao u senci pomenutih incidenata koji su uništili dotad zanimljivu košarkašku predstavu, pa ostaje nada da će bar završna borba za "Žućkovu levicu" proteći kako i dolikuje takmičenju koje nosi ime legendarnog srpskog košarkaša. A kako i dolikuje "zemlji košarke".

Kada se igra finale Kupa Radivoja Koraća 2026?

Utakmica Crvena zvezda - Mega, finale Kupa Radivoja Koraća, igra se u subotu, 21. februara, od 20.30 uz prenos na portalu "Novosti".

Partizan - Mega, statistika Polufinale Kupa Radivoja Koraća 2026

Partizan - Mega 58:80 (19:25, 17:17, 11:17, 11:21)

Partizan: Vašington 12p (šut za dva 3/7, za tri 2/7), 4as, 2iz, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski 6p, 5sk, 4as, 1iz, 1bl, Braun 3p (šut za tri 1/7), Radanov Radanmov 5p, 4sk, 3as, 2iz, Bonga 11, Lakić 9, Šekularac nije igrao, Fernando 12p, 4sk, 3iz, Đurović i Danilović nisu igrali

Mega: Milenković 2, Luk 8, Đulović 10, Drezgić 6, Marković 17, Vukčević, Kroflič 11, Sibi 3, Suigo 14, Srzentić 3sk, Gacić 4p, 3sk, Mušicki 5p, 7as

