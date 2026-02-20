ZVEZDA NA NESTVARAN NAČIN UŠLA U FINALE! Kup Radivoja Koraća dosad nije video ovakvu utakmicu!

Crvena zvezda je uz mnogo muka uspela da se plasira u finale Kupa Radivoja Koraća, pobedivši posle nestvarnog preokreta Spartak iz Subotice. Uostalom, kada se gubi, i to dok traje "raspad sistema", a napravi naprasna serija od 22 poena u nizu za trijumf, to i jeste nestvarno.

Nakon što su prvi ovosezonski megdan ovih takmaca Subotičani u ABA ligi rešili na svom terenu sa 85:80, usledio je "revanš" u punoj meri (93:77), pa se činilo da će Zvezda, iako svedena na "samo" četiri strana igrača, relativno lako opravdati ulogu favorita u polufinalu srpskog Kupa.

To uopšte nije bio slučaj.

Pa opet, činilo se da će to biti slučaj kada su se rano raspucali Kodi Miler Mekintajer i Ebuka Izndui, koji su sa devet, dosnono osam postignutih poena uvećali ranu prednost na 20:13.

Sve se, međutim, promenilo u drugoj deonici.

Em odjednom izvrsna odbrana ekipe trenera Vlade Jovanovića, em samo četiri asistencije Zvezde za 20 minuta igre, usled prilično statične igre, pune solo-rešenja i loših šuteva, tek - Spartak je preokrenuo i poveo sa 29:33 i pored dva rano utrošena tajmauta Saše Obradovića.

Isprva su se, posle 31:35 na semaforu, crveno-beli polako "vraćali u život", iako su muku mučili i sa skokovima (17:21 u uvodne dve deonice), da bi se trojkom Milera Mekintajera uz zvuk sirene otišlo na veliki predah sa 38:37 za Zvezdu.

Povratak ekipa iz svlačionica nije doneo i istu sliku kao sa početka utakmice, već upravo iz sredine druge četvrtine: razigrali su se Jovanovićevi puleni, a posle tri uzastopna loša poteza Uroša Plavšića (diranje lopte u silaznoj putanji, pa ofanzivni prekršaj, zatim i nemoć u situaciji 1 na 1 u odbrani), Spartak je prvi put na ovom meču otišao na pet poena razlike. Dve akcije kasnije, uz poene raspucanog Henlana, i na 49:56.

To su bili ključni momenti meča.

Imali su Subotičani potom tri uzastopne šanse da dodatno uvećaju prednost, dva šuta za tri i jedan za dva poena, a sve to dok su Batler i drugovi pokušavali da dođu sebi od onoga što se dešava.

I, došli su - na istorijski način.

Najpre je Džordan Nvora, koji je češće delovao odsutno na ovom meču nego onako kako je umeo da briljira u Evroligi, uspeo da jednom dobrom "krađom" i trojkom konačno obraduje "delije" u hali "Čair", pa se sa Zvezdinih -4 ušlo u završnicu trećeg perioda. U preostalih minut i po, posle trojke Davidovca, te prodora Batlera i Nvore, crveno-beli su svoju seriju uvećali na 11:0 i u poslednjih deset minuta ušli sa prednošću od 60:56.

A na tome se nisu zaustavili Obradovićevi izabranici.

Jedanaest poena u nizu su dali na kraju prepotslednje četvrtine, pa još jedanaest na početku četvrte, za seriju od 22:0, preokret kojim se stiglo do 71:56, i koji je utro put ka više nego ubedljivoj pobedi od 89:69.

U drugom polufinalu od 20.30 sastaju se Partizan i Mega, a finale Kupa Radivoja Koraća na programu je u već subotu.

Crvena zvezda - Spartak, statistika Polufinale Kupa Radivoja Koraća 2026

Crvena zvezda - Spartak Subotica 89:69 (20:13, 18:24, 22:19, 26:13)

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 20p (trojke 3/7), 4as, 2iz, Plavšić 2p, 1sk, 1iz, Miljenović 6p, 4sk, 3as, 2uk, 1iz, Nedeljković 1sk, Batler 8p (trojke 0/5), 2as, 1sk, Davidovac 5p, 6sk,, Kalinić 6p, 4as, 2uk, 1iz, Dobrić 6 (trojke 2/3), Izundu 11p, 46sk,, Stojković, Nvora 22p (trojke 3/5), Radošić

Spartak: Banjac, Drobnjak 16, Henlan 22, Momirov, Medarević 7p, 7sk, Gegić 10, Ilić, Hokins 10, Bodrožić, Nikolić 4, Rebić, Mlađenović

