uživo"PA, ONI SU KRIVI!" Ovako je Svetislav Pešić reagovao na poraz Bajerna od Partizana u Evroligi

20. 01. 2026. u 22:31

Bajern Minhen i Partizan odigrali su dramatičnu utakmicu 23. kola Evrolige, a trener Bavaraca Svetislav Pešić imao je zanimljivu rekaciju na ishod.

ПА, ОНИ СУ КРИВИ! Овако је Светислав Пешић реаговао на пораз Бајерна од Партизана у Евролиги

FOTO: FIBA.Basketball

 

Podsetimo, poslednjeplasirani Partizan je pobedio Bajern u gostima, posle čega je donedavni selektor Srbije ovako reagovao pred kamerom Evroliga TV-a:

- Najpre, čestitke Partizanu, zaslužio je ovu pobedu. Imali smo naše šanse, nismo ih iskoristili. Mislim da smo sve vreme kuburili sa ritmom u napadu, a jedan od razloga je što je Partizan odigrao dobro - rekao je Svetislav Pešić posle poraza Bajerna od Partizana.

20. 01. 2026. u 16:16

20. 01. 2026. u 22:56

