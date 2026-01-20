uživo"PA, ONI SU KRIVI!" Ovako je Svetislav Pešić reagovao na poraz Bajerna od Partizana u Evroligi
Bajern Minhen i Partizan odigrali su dramatičnu utakmicu 23. kola Evrolige, a trener Bavaraca Svetislav Pešić imao je zanimljivu rekaciju na ishod.
Podsetimo, poslednjeplasirani Partizan je pobedio Bajern u gostima, posle čega je donedavni selektor Srbije ovako reagovao pred kamerom Evroliga TV-a:
- Najpre, čestitke Partizanu, zaslužio je ovu pobedu. Imali smo naše šanse, nismo ih iskoristili. Mislim da smo sve vreme kuburili sa ritmom u napadu, a jedan od razloga je što je Partizan odigrao dobro - rekao je Svetislav Pešić posle poraza Bajerna od Partizana.
Tabela Evrolige
Bonus video: Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan
