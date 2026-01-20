Bajern Minhen i Partizan odigrali su dramatičnu utakmicu 23. kola Evrolige, a trener Bavaraca Svetislav Pešić imao je zanimljivu rekaciju na ishod.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo, poslednjeplasirani Partizan je pobedio Bajern u gostima, posle čega je donedavni selektor Srbije ovako reagovao pred kamerom Evroliga TV-a:

- Najpre, čestitke Partizanu, zaslužio je ovu pobedu. Imali smo naše šanse, nismo ih iskoristili. Mislim da smo sve vreme kuburili sa ritmom u napadu, a jedan od razloga je što je Partizan odigrao dobro - rekao je Svetislav Pešić posle poraza Bajerna od Partizana.

