"TOG JAGA NE MOGU OČIMA DA VIDIM"! Legendarni srpski košarkaš brutalno opleo po Brazilcu
JAGO dos Santos je bio na izlaznim vratima iz Crvene zvezde, a onda se na volšeban način vratio u timu nakon silnih problema sa povredama plejmejkera na startu sezone.
Povratak Brazilca u tim je podelio i navijače na one koji ne vole omalenog plejmejkera i one koji poštuju njegovu srčanost, a ako pitate Milana Gurovića za Jaga sve će vam biti jasno.
Legenda srpske i evropske košarke bio je gost u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana" gde je govorio o trenutnoj situaciji u Crvenoj zvezdi, a posebno se dotakao Jaga dos Santosa, plejmejkera kluba sa Malog Kalemegdana.
- Tog Jaga ne mogu očima da vidim. Kada krene 20 sekundi da je ne kažem šta, ili šutne nešto za tri, pa je da Kalini da je pripali. "Siluje" loptu previše, ne znam što on ima prostora da igra - izjavio je Gurović, pa otkrio problem koji ima Zvezda:
- Svi su veliki igrači. Igraju za ozbiljne pare. Svi veliki igrači su egomanijaci i sujetni su. Treba to spojiti u jednu celinu. Imaju to i drugi timovi. To je pitanje trenera. Saša Obradović je dobro digao ekipu, guraju oni. Šteta za Valensiju, pa ovo sa Milanom gubimo 13 razlike, pa dobijamo. Moje mišljenje je da unutar ekipe nisu sve kockice složene - poručio je Gurović.
