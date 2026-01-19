Košarka

PARTIZAN OVO NE PAMTI! Crno-beli u novom velikom problemu!

Новости онлине

19. 01. 2026. u 16:46

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas u Beogradu da očekuje težak meč protiv Bajerna i naveo da će Vanja Marinković i Džabari Parker da propuste naredni meč u Evroligi.

ПАРТИЗАН ОВО НЕ ПАМТИ! Црно-бели у новом великом проблему!

FOTO: Ata images

Košarkaši Partizana gostovaće uu utorak od 20.30 časova ekipi Bajerna u utakmici 23. kola Evrolige. "Crno-beli" će potom u petak u istom terminu, a takođe u Minhenu, "dočekati" Hapoel iz Tel Aviva u 24. kola Evrolige.


"Imamo dve utakmice na strani, druga utakmice je 'kod kuće', ali u Minhenu. Razmišljamo sada samo o Bajernu, koji igra dobro poslednje tri nedelje, posebno kući, opasni su, posebno na šutu za tri poena. Igraju neverovatno, posebno poslednje četvrtine, pogađali su lude otvorene šuteve. Igraju dosta agresivnije sa novim trenerom Svetislavom Pešićem. Biće to teška utakmica za nas, ali moramo da se više i bolje takmičimo u odnosu na prošle mečeve u Evroligi", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.


On je naveo da je svestan da je Bajern u boljoj formi od Partizana.


"Moramo da se borimo bolje nego na prošlim mečevima. Imamo mnogo problema, povreda, Sterling Braun nije igrao prošle sedmice, sada Marinković ima isti problem, Dvejn Vašington je imao probleme pre dve nedelje. Ali moramo da igramo bolje, da budemo konzistentniji, da budemo spremni da odigramo tešku utakmicu. Bajern je u ovom momentu dobar tim i igra sa dosta samopouzdanja", istakao je trener Partizana.


Penjaroja je potvrdio da Parker neće igrati u Minhenu.


"Džabari nije trenirao prošle nedelje i očigledno je da je van forme. Mora da trenira, da se oporavi, da mnogo popravi formu. Bez toga nije moguće da bude u timu. Džabarijeva situacija je njegov problem. Ako želite da budete u timu, morate da to pokazujete svakog dana na treningu, jednostavno je. Očigledno je da je u Barseloni bio u formi, a sada nije u formi, to je više nego očigledno", istakao je Penjaroja.


On je istakao da Partizan ima mnogo problema u Evroligi.


"Za sada je teško takmičiti se u Evroligi. Imamo mnogo problema, u lošem smo trenutku da igramo konzistentnih 40 minuta. Naš cilj je da poboljšamo i povećamo broj dobrih minuta i smanjimo broj loših minuta. To ćemo pokušati da uradimo u narednim nedeljama", naveo je trener Partizana.


Penjaroja je rekao da Partizan mora da igra bolje.


"Važno je da smo posle Olimpijakosa dobro reagovali na meču protiv Igokee. Nije sve uvek negativno. Nije sve negativno sa Partizanom. Olimpijakos i Bajern su bolji od Igokee, ali tim je reagovao bolje protiv Igokee. Moramo da igramo bolje. Momci imaju dobar mentalitet. U ovom momentu imamo probleme, ali radićemo naporno u narednim nedeljama", izjavio je Penjaroja.


Španski trener je istakao da veruje u bolju igru svog tima.


"Ja sam dobro, težak je momenat, ali imam samopouzdanje da će se stvari promeniti. Ne za par dana, ali verujem da će se to promeniti u narednim nedeljama", zaključio je Penjaroja.


Košarkaši Bajerna se nalaze na 16. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i 14 poraza, dok je Partizan na poslednjoj poziciji sa učinkom 6/16.

Tabela Evrolige

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video:  Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)

Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)