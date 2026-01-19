PARTIZAN OVO NE PAMTI! Crno-beli u novom velikom problemu!

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas u Beogradu da očekuje težak meč protiv Bajerna i naveo da će Vanja Marinković i Džabari Parker da propuste naredni meč u Evroligi.

Košarkaši Partizana gostovaće uu utorak od 20.30 časova ekipi Bajerna u utakmici 23. kola Evrolige. "Crno-beli" će potom u petak u istom terminu, a takođe u Minhenu, "dočekati" Hapoel iz Tel Aviva u 24. kola Evrolige.



"Imamo dve utakmice na strani, druga utakmice je 'kod kuće', ali u Minhenu. Razmišljamo sada samo o Bajernu, koji igra dobro poslednje tri nedelje, posebno kući, opasni su, posebno na šutu za tri poena. Igraju neverovatno, posebno poslednje četvrtine, pogađali su lude otvorene šuteve. Igraju dosta agresivnije sa novim trenerom Svetislavom Pešićem. Biće to teška utakmica za nas, ali moramo da se više i bolje takmičimo u odnosu na prošle mečeve u Evroligi", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.



On je naveo da je svestan da je Bajern u boljoj formi od Partizana.



"Moramo da se borimo bolje nego na prošlim mečevima. Imamo mnogo problema, povreda, Sterling Braun nije igrao prošle sedmice, sada Marinković ima isti problem, Dvejn Vašington je imao probleme pre dve nedelje. Ali moramo da igramo bolje, da budemo konzistentniji, da budemo spremni da odigramo tešku utakmicu. Bajern je u ovom momentu dobar tim i igra sa dosta samopouzdanja", istakao je trener Partizana.







"Džabari nije trenirao prošle nedelje i očigledno je da je van forme. Mora da trenira, da se oporavi, da mnogo popravi formu. Bez toga nije moguće da bude u timu. Džabarijeva situacija je njegov problem. Ako želite da budete u timu, morate da to pokazujete svakog dana na treningu, jednostavno je. Očigledno je da je u Barseloni bio u formi, a sada nije u formi, to je više nego očigledno", istakao je Penjaroja.



On je istakao da Partizan ima mnogo problema u Evroligi.



"Za sada je teško takmičiti se u Evroligi. Imamo mnogo problema, u lošem smo trenutku da igramo konzistentnih 40 minuta. Naš cilj je da poboljšamo i povećamo broj dobrih minuta i smanjimo broj loših minuta. To ćemo pokušati da uradimo u narednim nedeljama", naveo je trener Partizana.



Penjaroja je rekao da Partizan mora da igra bolje.







Španski trener je istakao da veruje u bolju igru svog tima.



"Ja sam dobro, težak je momenat, ali imam samopouzdanje da će se stvari promeniti. Ne za par dana, ali verujem da će se to promeniti u narednim nedeljama", zaključio je Penjaroja.



Košarkaši Bajerna se nalaze na 16. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i 14 poraza, dok je Partizan na poslednjoj poziciji sa učinkom 6/16.

Tabela Evrolige

