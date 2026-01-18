Košarka

PARTIZAN BEZ PLEJMEJKERA: Šejk Milton otišao u SAD!

Časlav Vuković

18. 01. 2026. u 16:10

PARTIZAN će naredni period biti bez Šejka Miltona koji je otišao u Sjedinjene Američke Države.

ПАРТИЗАН БЕЗ ПЛЕЈМЕЈКЕРА: Шејк Милтон отишао у САД!

FOTO: N. Skenderija

On je na utakmici protiv Studentskog centra polomio šaku i morao je da se vrati u domovinu gde će biti podvrgnut operaciji, prenosi "Meridian sport".

- Posle konsultacija Partizanovog zdravstvenog tima i doktora iz SAD kojima je Milton slao nalaze, zaključeno je da je hirurški zahvat neophodan. Plejmejker crno-belih je otputovao u SAD gde će biti operisan. Posle toga će biti poznat dalji plan rehabilitacije - piše u tekstu pomenutog portala.

Milton je ove sezone u Evroligi za Partizan odigrao 13 utakmica i prosečno beleži 6,7 poena i 3,1 asistenciju po utakmici.

