PARTIZAN BEZ PLEJMEJKERA: Šejk Milton otišao u SAD!
PARTIZAN će naredni period biti bez Šejka Miltona koji je otišao u Sjedinjene Američke Države.
On je na utakmici protiv Studentskog centra polomio šaku i morao je da se vrati u domovinu gde će biti podvrgnut operaciji, prenosi "Meridian sport".
- Posle konsultacija Partizanovog zdravstvenog tima i doktora iz SAD kojima je Milton slao nalaze, zaključeno je da je hirurški zahvat neophodan. Plejmejker crno-belih je otputovao u SAD gde će biti operisan. Posle toga će biti poznat dalji plan rehabilitacije - piše u tekstu pomenutog portala.
Milton je ove sezone u Evroligi za Partizan odigrao 13 utakmica i prosečno beleži 6,7 poena i 3,1 asistenciju po utakmici.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
RUSIJA U NEVERICI: Evo šta se upravo desilo na Australijan openu
18. 01. 2026. u 15:05
OLGA, TI SI ČUDO! Danilovićeva bila na rubu ponora, pa srušila legendarnu Venus Vilijams!
18. 01. 2026. u 12:15
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.
18. 01. 2026. u 13:25
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)