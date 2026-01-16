SAŠA OBRADOVIĆ PRED ZADAR: Moraću da vodim računa o mnogim faktorima

NEMA vremena za slavlje i odmor za košarkaše Crvene zvezde. Crveno-beli nakon velike pobede protiv Armanija (104:96) u Evroligi moraju da se okrenu dulu sa Zadrom u ABA ligi.

FOTO: Ata images

Ekipa iz Hrvatske je dužnik klubu sa Malog Kalemegdana, pošto ih je pobedila u prvoj utakmici u Beogradu (79:85). O ovom meču govorio je Saša Obradović.

- Očekuje nas nakon velikog fizičkog i emotivnog pražnjenja u Milanu, još jedna utakmica u razmaku od samo 48 sati. Poštujemo ekipu Zadra, to je uvek bio košarkaški grad, želimo pobedu naravno, ali ću morati da vodim računa o mnogim faktorima znajući da je iza nas teška utakmica protiv Armanija, a da nas nakon utakmice u Zadru očekuje duplo kolo i utakmice u Monaku i Bolonji - rekao je Obradović, a preneo klupski sajt.

Košarkaš Zvezde, Dejan Davidovac, smatra da pobede neće izostati ako se bude ispoštovao dogovor iz slvačionice.

- Teška utakmica na terenu koji je neugodan za svakog gosta. Stoji da smo imali jako tešku utakmicu u Milanu, malo je i vremena za osveženje i oporavak, ali želimo bodove do kojih ćemo doći samo ako se budemo pridržavali dogovora i pripreme za ovaj meč. Imamo upozorenje iz prve utamice koju smo izgubili u Beogradu i ovu ćemo shvatiti maksimalno ozbiljno - istakao je reprezentativac Srbije.

Podsetimo, utakmica Zadar - Crvena zvezda igra se u subotu od 18 časova u dvorani "Krešimir Ćosić".

