GODINA NOVA, PRIČA STARA: Još jedan ubedljiv poraz košarkašica Kraljeva
Kako su završile staru, košarkšice Kraljeva započele su i novu godinu, doživevši ukupno 12. prvenstveni poraz ove sezone.
U 15. kolu Prve ženske lige Srbije „malene“ su pred svojim navijačima u staroj hali sportova na Ibarskom keju ubedljivo poražene od niškog Studenta 56:87 (6:27, 19:21, 13:23, 18:16) i tako ostale prikovane za samo začelje tabele.
U redovima Kraljevčanki Ždrnja je postigla 10, a Gobeljić 9 poena, dok su kod Nišlijki najefikasnije bile Smit sa 17, Vučković i Brigs sa po 14 poena.
U narednom kolu Kraljevo gostuje Dugi u Šapcu, dok će Student na svom parketu snage odmeriti sa ekipom Mega.
