Košarka

KOŠARKAŠKI HAOS: Klub izbačen iz prvenstva zbog - ovoga! (VIDEO)

Новости онлине

12. 01. 2026. u 20:25

Najnovije vesti iz košarke su iznenadile mnoge.

КОШАРКАШКИ ХАОС: Клуб избачен из првенства због - овога! (ВИДЕО)

FOTO: ABA liga j.t.d. / Dragana Stjepanović

Nacionalni sportski sudija Košarkaškog saveza Italije doneo je danas odluku o izbacivanju Trapanija iz prvenstva Serije A jer klub nema dovoljno igrača koji su spremni da odigraju celu utakmicu.


Odluka o izbacivanju doneta nakon poslednje utakmice u ligi protiv Trenta, koja je završena 5.49 minuta pre kraja prve četvrtine, kada je Trapani ostao sa jednim igračem na terenu, prenosi ANSA.

Evo i video snimka te neverovatne scene:


Prema rečima sudije, došlo je do narušavanja takmičarske ravnopravnosti timova na terenu, što pokazuje da je Trapani na teren poslao tim koji očigledno nije u stanju da se takmiči sa protivnikom, kako bi formalno odigrao spornu utakmicu i izbegao drugu predaju meča koja bi rezultirala trajnim povlačenjem iz prvenstva.


Takođe su poništeni su svi ovosezonski mečevi Trapanija, a klub je kažnjen sa 600.000 evra.


Predsednik Trapanija Valerio Antonini dobio je dodatnu tromesečnu suspenziju. Svi košarkaši Trapanija dobiće dozvolu da napuste klub.


Trapani je zbog finansijske situacije ostao bez velikog broja igrača pa je poslednje mečeve igrao sa nekoliko seniora, a ekipi su se priključili i juniori.
Italijanski klub je do početka krize imao 10 pobeda i jedan poraz u domaćem prvenstvu.
 

