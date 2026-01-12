KOŠARKAŠKI HAOS: Klub izbačen iz prvenstva zbog - ovoga! (VIDEO)

Najnovije vesti iz košarke su iznenadile mnoge.

FOTO: ABA liga j.t.d. / Dragana Stjepanović

Nacionalni sportski sudija Košarkaškog saveza Italije doneo je danas odluku o izbacivanju Trapanija iz prvenstva Serije A jer klub nema dovoljno igrača koji su spremni da odigraju celu utakmicu.



Odluka o izbacivanju doneta nakon poslednje utakmice u ligi protiv Trenta, koja je završena 5.49 minuta pre kraja prve četvrtine, kada je Trapani ostao sa jednim igračem na terenu, prenosi ANSA.

Evo i video snimka te neverovatne scene:

Finisce la farsa del turno di LBA: la Trapani Shark rimane in campo con un solo giocatore, vince l'Aquila Trento. pic.twitter.com/QY9AZty80d — Sportando Italia (@SportandoIT) January 10, 2026







Takođe su poništeni su svi ovosezonski mečevi Trapanija, a klub je kažnjen sa 600.000 evra.



Predsednik Trapanija Valerio Antonini dobio je dodatnu tromesečnu suspenziju. Svi košarkaši Trapanija dobiće dozvolu da napuste klub.



Trapani je zbog finansijske situacije ostao bez velikog broja igrača pa je poslednje mečeve igrao sa nekoliko seniora, a ekipi su se priključili i juniori.

Italijanski klub je do početka krize imao 10 pobeda i jedan poraz u domaćem prvenstvu.



Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan