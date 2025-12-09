"AKO NE BUDEM IGRAO PROTIV PARTIZANA..." Čima Moneke otvorio dušu pred "večiti derbi"!
NAVIJAČE Crvene zvezde pred prvi ovosezonski košarkaški večiti derbi brine da li će se od povrede oporaviti jedan od najboljih igrača - Čima Moneke.
Nigerijac je u svom podkastu "Amerikanos 24" otkrio kakvo je stanje sa povredom i da li će nastupiti protiv Partizana.
- To je nezgodno pitanje jer je u pitanju ahilova tetiva. Bilo je preopterećenje rekao bih. Loše sam regaovao na utakmici, razmišljao sam o svakom koraku jer sam toliko puta igrao preko granice bola. Samo znam da svakoga dana radim sve da bih se vratio, a ako ne budem igrao protiv Partizana biće to razočaravajuće. Dajem sve od sebe da se vratim što pre - rekao je Moneke.
Ipak, nije samo on problem za Sašu Obradovića koji se suočava sa dosta nevolja kad su povrede u pitanju.
U sastavu za duel sa crno-belima sigurno na raspolaganju neće imati Džoela Bolomboja, Tajsona Kartera, Hasijela Rivera, Uroša Plavšića i Ajzeu Kenana.
Pod znakom pitanja su Ognjen Dobrić i Devonte Grejem, dok je dobra vest za trenera Sašu Obradovića da se oporavio i da će biti spreman Ebuka Izundu.
Podsetimo, utakmica Partizan - Crvena zvezda igra se u petak od 20.30 u "Beogradskoj areni", domaćini su crno-beli, a prenos možete uživo da pratite na portalu "Novosti".
