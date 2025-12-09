KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES U HUMSKOJ! Oglasila se NBA zvezda nakon vesti da dolazi u Partizan

Košarka

DA li Malik Bizli dolazi u Partizan glavno je košarkaško pitanje u Srbiji?

КОШАРКАШКИ ЗЕМЉОТРЕС У ХУМСКОЈ! Огласила се НБА звезда након вести да долази у Партизан

Naime, Bizli je bio u poodmakloj fazi pregovora sa Partizanom i trebalo je da dobije dva miliona dolara po sezoni.

- Kažu da dolazim u Srbiju. Ne dolazim - rekao je Bizli.

Bizli, koji je prošle sezone bio jedan od najboljih šutera NBA lige, i dalje je bez kluba nakon što je njegovo ime povezano sa istragom vezanom za navodno ilegalno klađenje. On je u dresu Detroita odigrao svih 82 utakmice u sezoni 2024/25 — u proseku 16,3 poena uz karijerni maksimum od 41,3 odsto šuta za tri poena, i završio je kao drugi u trci za najboljeg šestog igrača NBA lige. Očekivalo se da će naplatiti sjajnu sezonu. Pistonsi su mu navodno nudili trogošnji ugovor vredan 42 miliona dolara.

Međutim, u junu, samo nekoliko nedelja pre otvaranja NBA tržišta slobodnih igrača, procurila je informacija da je kancelarija okružnog tužioca u Njujorku pokrenula istragu protiv njega zbog mogućih ilegalnih kladioničarskih aktivnosti. Detroit je odmah povukao ponudu.

