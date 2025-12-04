Košarka

TUGA U DOMU VLADE DIVCA! Legendarni košarkaš slomljen zbog gubitka drage osobe

04. 12. 2025. u 08:12

Legendarni košarkaš Vlade Divac objavio je na Instagramu emotivnu poruku zbog smrti drage osobe.

ТУГА У ДОМУ ВЛАДЕ ДИВЦА! Легендарни кошаркаш сломљен због губитка драге особе

Kako se može videti na fotografijama, u pitanju je njegov nekadašnjeg saigrača Eldena Kembela.

- Srce mi je slomljeno vešću o Eldenovoj smrti. Došli smo u ligu sa godinu dana razlike i delimo najranija sećanja na vreme provedeno u Los Anđelesu zajedno. Ti si iz Inglvuda i dao si mi najveći dar deljenja Inglvuda, a kasnije si me upoznao sa gradom Los Anđelesom, uvek ću negovati i čuvati ova sećanja na posebnom mestu u svom srcu. Moje saučešće porodici. Počivaj u miru, "Big Easy - poručio je Divac.

Kembel umro u 58. godini, a sa Divcem je delio svlačionicu u dresu Los Anđeles Lejkersa. Njega su Lejkersi izabrali kao 27. pika na NBA draftu 1990. godine. U najboljoj sezoni sa slavnom franšizom (1995/96) beležio je 13,9 poena i 2,6 blokada po utakmici, startujući u svih 82 meča regularnog dela sezone. 

Posle Lejkersa, Kembel je igrao za Šarlot Hornetsa, Nju Orleans, Sijetl Supersonikse, odakle je i otišao put Detroit Pistonsa, s kojima je osvojio titulu. Nastupao je još za Nju Džerzi Netse, te još jednom Detroit Pistonse, da bi završio karijeru 2005. godine.

