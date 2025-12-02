ON? Posle odlaska Željka Obradovića, poznato ko je novi sportski direktor KK Partizan?
Najnovije vesti iz KK Partizan tiču se sportskog sektora.
Željko Obradović više nije trener crno-belih, a košarkaškim kuloarima već se uveliko priča i ko će biti novi sportski direktor.
Na toj funkciji je (bio, i zasad ostao) Zoran Savić, ali javnost već uveliko nagađa ko bi mogao da ga nasledi.
Najzvučnije ime je naš proslavljeni košarkaški reprezentativac i veliki partizanovac, Žarko Paspalj.
A upravo je legendarni "Palja" danas bio na treningu crno-belih, javio je Sport klub.
Da li je to, uz informacije o novom treneru Partizana, zaista početak "nove ere", biće jasno vrlo, vrlo brzo.
Najnovije vesti iz KK Partizan!
SADA JE SVE JASNO! Evo ko je zamenio Željka Obradovića na klupi Partizana
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan
Preporučujemo
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
02. 12. 2025. u 14:58
ŠTA ĆEMO SAD? Partizan ga jedva "oterao", a sada se vraća u Humsku
02. 12. 2025. u 11:23
UŽAS U KOMŠILUKU! Legendarni fudbaler kritičnom stanju, bori se za život
02. 12. 2025. u 10:03
TENISKI SVET U NEVERICI! Novak Đoković igra za Srbiju u Dejvis kupu?
02. 12. 2025. u 11:57
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Srbija i Španija pružile su istinski rukometni spektakl na rukometnom prvenstvu sveta za žene, a naše devojke su i te kako umele da proslave veliki podvig.
02. 12. 2025. u 19:33
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)