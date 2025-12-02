Košarka

ON? Posle odlaska Željka Obradovića, poznato ko je novi sportski direktor KK Partizan?

Новости онлине

02. 12. 2025. u 16:22

Najnovije vesti iz KK Partizan tiču se sportskog sektora.

FOTO: M. Vukadinović

Željko Obradović više nije trener crno-belih, a košarkaškim kuloarima već se uveliko priča i ko će biti novi sportski direktor.

Na toj funkciji je (bio, i zasad ostao) Zoran Savić, ali javnost već uveliko nagađa ko bi mogao da ga nasledi.

Najzvučnije ime je naš proslavljeni košarkaški reprezentativac i veliki partizanovac, Žarko Paspalj.

A upravo je legendarni "Palja" danas bio na treningu crno-belih, javio je Sport klub.

Žarko Paspalj / Foto KK Partizan

Da li je to, uz informacije o novom treneru Partizana, zaista početak "nove ere", biće jasno vrlo, vrlo brzo.

