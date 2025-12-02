Košarka

NBA: Luka Dončić igrač nedelje na Zapadu

Новости онлине

02. 12. 2025. u 10:52

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

НБА: Лука Дончић играч недеље на Западу

Foto: AP

Košarkaši LA Lejkersa su prošle nedelje ostvarili tri pobede na tri meča u NBA ligi. Dončić je prosečno beležio 37,3 poena, 10,3 asistencije i 8,7 skokova po utakmici.

Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige proglašen je košarkaš Njujorka Džejlen Branson. On je imao prosek od 28,8 poena, 4,5 asistencija i tri skoka po meču.

Košarkaši Njujorka su prošle nedelje zabeležili četiri pobede na četiri utakmice u NBA ligi.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

