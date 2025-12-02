KAKAV OBRT U HUMSKOJ! Oglasio se bivši igrač Partizana i otkrio nove detalje o Željku Obradoviću

Slađan Stojković je gostovao u podkastu "Super Indirektno", gde je najviše govorio o gorućoj temi – ostavci Željka Obradovića na mestu trenera Partizana.

Foto: D. Milovanović

S obzirom da nosio dres crno-belih čuvene 1992. godine, odnosno u sezoni nakon osvajanja tadašnjeg Evrolige, jasno je zbog čega je Stojković upitan o ovako osetljivim stvarima.

- Ja mislim da to još nije definitivno. To je dobro za sve nas koji navijamo za Partizan. Rasplet će tek da usledi, to su informacije koje ja imam i očekujemo sutrašnji dan (misleći na utorak) da se Željko verovatno obrati.

Na pitanje koliko su informacije pouzdane, Stojković je rekao:

- Pa pouzdane su (smeh). Pouzdane su, ne mogu da pričam. Mislim da će se sutra znati dosta toga i da će dosta toga biti rešeno.

Stojković je zatim istakao šta bi moglo da bude jedino rešenje za Partizan.

- Ja sam bivši igrač Partizana i ja bih najviše voleo da Željko ostane. Ova ljubav, čekanje na aerodromu, nisam mogao da verujem šta gledam. Ova situacija nije normalna, ovo je Željko Obradović – jedan. Ne postoji ih deset. Šta ima tu loše što želimo da ostane Željko? Jedino rešenje, a da se strasti smire za Partizan i navijače, može da bude opcija – Dule Vujošević ili Sale Đorđević koji je dao trojku, i da nastavi niz posle Željka Obradovića. Ovo je samo ono što ja mislim i šta bi navijači najlakše prihvatili posle Željka, ali ako Željko kaže da neće… Nadamo se da će nešto da kaže. Mislim da bi jedino Sale i Dule bili neka amortizacija za ovo - rekao je Slađan Stojković.

Bonus video: Crno-bela simfonija - predstavljanje igrača KK Partizan