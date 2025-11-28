ZORAN SAVIĆ NAPUSTIO PARTIZAN: Izbačen sa burnog sastanka? Oglasili se crno-beli
KK Partizan se oglasio i zvanično saopštio da Zoran Savić više nije psortski direktor kluba.
On je, piše "Kurir" danas izbačen sa sastanka Upravnog odbora i Željka Obradovića. Razlog sukoba sa Savićem bili su pojedini igrači i kada je krenula priča o njihovom učinku i ponašanju.
Nedugo potom oglasio se Partizan, potvrdivši da Savić više nije deo crno-belih.
- Sportski direktor KK Partizan Zoran Savić i Uprava crno-belih, postigli su dogovor po kojem nekadašnji reprezentativac naše zemlje više neće obavljati funkciju sportskog direktora Kluba.
U redove crno-belih, Savić je stigao u proleće 2021. godine, od kada je aktivno radio na formiranju timova i svim sportskim pitanjima KK Partizan.
U navedenom periodu, Parni valjak je obezbedio učešće u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju, osvojio dve titule prvaka ABA lige i titulu šampiona Srbije, uz jedno učešće u plej-of fazi Evrolige - navode iz Partizana.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
KAKVA ZVEZDA? SILNA! Crveno-beli sa igračem manje dobili FCSB u Ligi Evrope
27. 11. 2025. u 22:50 >> 21:04
SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! "Orlovi" u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!
27. 11. 2025. u 21:14 >> 21:14
ITALIJA GLEDA U ČUDU! Evo gde Dušan Vlahović nastavlja karijeru?!
27. 11. 2025. u 16:05
GOLEADA U NAJAVI: Preporođeni velikan će imati šta da kaže protiv razigranog Lajpciga
BUNDESLIGA se vraća ovog petka, a Borusija Menhengladbah sa ogromnim samopouzdanjem dočekuje Lajpcig na „Borusija-parku“ (20.30) u meču koji obećava žestoku bitku i visok ritam od prvog minuta.
28. 11. 2025. u 07:00 >> 09:28
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Kadetski košarkaški reprezentativac poginuo - ubio ga obruč posle zakucavanja (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta košarke su tragične.
27. 11. 2025. u 17:00
Komentari (0)