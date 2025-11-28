ZORAN SAVIĆ NAPUSTIO PARTIZAN: Izbačen sa burnog sastanka? Oglasili se crno-beli

KK Partizan se oglasio i zvanično saopštio da Zoran Savić više nije psortski direktor kluba.

FOTO: M. Vukadinović

On je, piše "Kurir" danas izbačen sa sastanka Upravnog odbora i Željka Obradovića. Razlog sukoba sa Savićem bili su pojedini igrači i kada je krenula priča o njihovom učinku i ponašanju.

Nedugo potom oglasio se Partizan, potvrdivši da Savić više nije deo crno-belih.

- Sportski direktor KK Partizan Zoran Savić i Uprava crno-belih, postigli su dogovor po kojem nekadašnji reprezentativac naše zemlje više neće obavljati funkciju sportskog direktora Kluba.

U redove crno-belih, Savić je stigao u proleće 2021. godine, od kada je aktivno radio na formiranju timova i svim sportskim pitanjima KK Partizan.

U navedenom periodu, Parni valjak je obezbedio učešće u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju, osvojio dve titule prvaka ABA lige i titulu šampiona Srbije, uz jedno učešće u plej-of fazi Evrolige - navode iz Partizana.

