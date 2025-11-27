TOTALNI HAOS U HUMSKOJ! Partizan sazvao hitnu sednicu i to odmah, a tiče se Željka Obradovića
Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović dao je neopozivu ostavku u Partizanu, što je potez koji je uzburkao košarkašku javnost.
Iako se iskusni stručnjak oprostio od kluba i navijača, postoji zrno nade za preokret.
Crno-beli su sazvali hitnu sednicu za 14 časova i pokušaće da ubede Obradovića da ostane na klupi uprkos lošim rezultatima, piše "Sportal".
Nezadovoljstvo navijača je veliko, već se počelo sa licitacijom oko potencijalnih imena naslednika, a videćemo da li je Ostoja Mijailović spreman da "povuče potez" koji je nedavno najavio.
Iako je Obradović podneo svu krivicu, velika odgovornost je na sportskom sektoru.
Navijači beogradskog kluba s nestrpljenjem očekuju epilog ovog sastanka, s obzirom na to da ekipu koja je u sezonu ušla s visokim ambicijama vrlo brzo očekuju novi izazovi.
