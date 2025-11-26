KRAJ! Željko Obradović podneo ostavku, Partizan bez trenera?

NAKON serije loših rezultata Željko Obradović podneo je ostavku, ovu informaciju preneo je "Mocart sport".

FOTO: N. Skenderija

Nema sumnje da uprkos tome što sezona ne ide kako su navijači želeli, oni imaju poverenja u Obradovića, a nakon što je izgubio sedam od osam evroligaških utakmica Obradović je odlučio da preduzme odgovornost.

Kako prenosi pomenuti portal, on je podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana.

Da li će ona biti uvažena ostaje da se vidi. Poslednju reč ima uprava kluba koja će sesti sa trenerom. Hoće li njegovu ostavku prihvatiti ili će pokušati da ga ubedi da ostane, biće jasnije u narednim danima.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

Uskoro opširnije