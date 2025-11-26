Košarka

KRAJ! Željko Obradović podneo ostavku, Partizan bez trenera?

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 11. 2025. u 15:50

NAKON serije loših rezultata Željko Obradović podneo je ostavku, ovu informaciju preneo je "Mocart sport".

КРАЈ! Жељко Обрадовић поднео оставку, Партизан без тренера?

FOTO: N. Skenderija

Nema sumnje da uprkos tome što sezona ne ide kako su navijači želeli, oni imaju poverenja u Obradovića, a nakon što je izgubio sedam od osam evroligaških utakmica Obradović je odlučio da preduzme odgovornost. 

Kako prenosi pomenuti portal, on je podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana. 

Da li će ona biti uvažena ostaje da se vidi. Poslednju reč ima uprava kluba koja će sesti sa trenerom. Hoće li njegovu ostavku prihvatiti ili će pokušati da ga ubedi da ostane, biće jasnije u narednim danima. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ARSENAL NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI? Strahoviti Bavarci predvođeni legendarnim dželatom tobdžija se ne slažu sa time
Tip fudbal

0 1

ARSENAL NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI? Strahoviti Bavarci predvođeni legendarnim "dželatom" tobdžija se ne slažu sa time

ARSENAL i Bajern, dve jedine ekipe sa maksimalnim učinkom u Ligi šampiona nakon četiri odigrana kola, ukrštaju koplja na "Emirejtsu" u apsolutnom derbiju petog kola grupne faze najjačeg evropskog takmičenja. Arteta i Kompanija doveli su svoje timove do po 12 bodova iz četiri utakmice, ali posle ove večeri samo jedan, ili nijedan, može ostati savršen.

26. 11. 2025. u 07:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

CRNO-BELI SE PITAJU: Rukometaši Partizana posle pobede nad Nekseom sami odlučuju o svojoj sudbini u borbi za Top 16 fazu Lige Evrope
Ostali sportovi

0 0

CRNO-BELI SE PITAJU: Rukometaši Partizana posle pobede nad Nekseom sami odlučuju o svojoj sudbini u borbi za Top 16 fazu Lige Evrope

PALO je i Nekse, Banjica je odbranjena, rukometaši Partizana sami odlučuju o svojoj sudbini u poslednjem kolu grupe H Lige Evrope. Crno-beli su posle pet kola lideri, ali idućeg utorak u Šaufhauzenu protiv Kadetena moraju da osvoje jedan bod, koji ih sigurno vodi u Top 16 fazu. U jednoj od varijanti mogu da izgube i sa dva gola razlike, pa da prođu dalje, jer su u Beogradu slavili sa 29:26.

26. 11. 2025. u 16:47

Politika
Tenis
Fudbal
SVADBA DECENIJE - I TO GDE! Kristijano Ronaldo se ženi!

SVADBA DECENIJE - I TO GDE! Kristijano Ronaldo se ženi!