KRAJ! Željko Obradović podneo ostavku, Partizan bez trenera?
NAKON serije loših rezultata Željko Obradović podneo je ostavku, ovu informaciju preneo je "Mocart sport".
Nema sumnje da uprkos tome što sezona ne ide kako su navijači želeli, oni imaju poverenja u Obradovića, a nakon što je izgubio sedam od osam evroligaških utakmica Obradović je odlučio da preduzme odgovornost.
Kako prenosi pomenuti portal, on je podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana.
Da li će ona biti uvažena ostaje da se vidi. Poslednju reč ima uprava kluba koja će sesti sa trenerom. Hoće li njegovu ostavku prihvatiti ili će pokušati da ga ubedi da ostane, biće jasnije u narednim danima.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Uskoro opširnije
Preporučujemo
A GLAVNA VEST U PRIŠTINI: Ono što su uradili "grobari"
26. 11. 2025. u 13:50
SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega je Nemanja Radonjić izbačen iz ekipe
25. 11. 2025. u 08:57
ITALIJA TUGUJE: Umro Bufon, čuveni golman
25. 11. 2025. u 17:22
ARSENAL NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI? Strahoviti Bavarci predvođeni legendarnim "dželatom" tobdžija se ne slažu sa time
ARSENAL i Bajern, dve jedine ekipe sa maksimalnim učinkom u Ligi šampiona nakon četiri odigrana kola, ukrštaju koplja na "Emirejtsu" u apsolutnom derbiju petog kola grupne faze najjačeg evropskog takmičenja. Arteta i Kompanija doveli su svoje timove do po 12 bodova iz četiri utakmice, ali posle ove večeri samo jedan, ili nijedan, može ostati savršen.
26. 11. 2025. u 07:40
OBRT? Željko Obradović ostaje trener Partizana?!
Burno je u KK Partizan, a "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora.
26. 11. 2025. u 16:26
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)