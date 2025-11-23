Košarka

OVO SU "GROBARI" ČEKALI! Partizan pobedio Studentski centar i dobio "pravog" DŽabarija Parkera!

Filip Milošević

23. 11. 2025. u 21:55 >> 22:04

Košarkaši Partizana pobedili su Studentski centar u okviru 8. kola ABA lige sa 94:72.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Sjajna utakmica viđena je u Beogradskoj Areni. Crno-beli su stekli prednost već u prvoj deonici, da bi je u drugom poluvremenu samo povećali na 22 poena prednosti i došli do važnog trijumfa kako bi igrači dobili samopouzdanje posle dva vezana poraza u Evroligi.

A ono što je još bitnije za Željka Obradovića i navijače Partizana je to što su konačno dobili pravog Džabarija Parkera.

Bivši NBA as je zabeležio 28 poena, uz fenomenalne procente iz igre. Naime on je šutirao za dva 5/7 dok je još bolji bio u šutu za tri poena, 6/7.

Pored fenomenalnog Parkera, odličan je bio i Bruno Fernando sa 10 poena, kao i Nik Kalates sa 9 poena i 7 skokova.

Kod gostiju Hadžibegović i Rebec su postigli po 15 poena.

Sledeći izazov za crno-bele biće gostovanje u Atini Panatinaikosu, taj meč je na programu u utorak od 20.15 časova.

