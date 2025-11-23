Košarka

POČINJE MISIJA KATAR 2027: Dušan Alimpijević okupio reprezentativce Srbije (FOTO)

Časlav Vuković

23. 11. 2025. u 20:55

MUŠKA seniorska reprezentacija Srbije okupila se na početku novembarskog FIBA kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027.

ПОЧИЊЕ МИСИЈА КАТАР 2027: Душан Алимпијевић окупио репрезентативце Србије (ФОТО)

FOTO: KSS

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović i potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić dočekali su selektora Dušana Alimpijevića, njegov stručni štab i reprezentativce u jednom beogradskom hotelu.

Sjajni 39-godišnji i njegovi izabranici obratiće se medijima na otvorenom treningu koji je zakazan za ponedeljak, 24. novembar.

Foto: ФОТО: КСС

POGLEDAJ GALERIJU

Naš nacionalni tim dočekuje selekciju Švajcarske u četvrtak 27. novembra od 19 časova u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić", dok tri dana kasnije gostuje reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.

Podsetimo, tri najbolje plasirane obezbediće prolaz u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki