"MORAMO DA BUDEMO BOLJI" Nikola Jokić zagrmeo nakon blamaže Denvera

Nikola Jokić bio je najbolji pojedinac u redovima Denvera, ubacio je 44 poena, ali su Kingsi slavili 128:123 u Bol Areni.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon meča kritičan je bio Jokić.

- Istina je da igramo bolje nego prošle sezone, izgledamo bolje, ali moramo da budemo konzistentni svaki meč, ma svaki posed. Možeš ti da napraviš grešku, ali da to bude iz sistema, ne samo jer si nešto drugo hteo da uradiš. Mi moramo da budemo bolji, moramo da imamo taj osećaj gde da budemo da uhvatimo loptu, da isto šutiramo kad imamo samopouzdanja... Možemo i moramo da budemo bolji ako hoćemo nešto više - rekao je Jokić.

Potom je govorio o meču protiv "kraljeva"

- Ovo je bila teška utakmica za nas, prvo poluvreme smo imali dosta propuštenih polaganja, izgubljenih lopte, bili smo iza njih. Tražili su svoj tempo i imali ga, a nama je svaki šut bio težak. Jeste da smo igrali juče, ali nismo izgledali... Kako to da kažem - izgledalo je kao da nam je sve teško - naglasio je Jokić koji je jedini bio raspoložen u svojoj ekipi.

Odlučio je da pohvali igrača kome je to najpotrebnije - Kema Džonsona koji igra sve bolje od dolaska iz Bruklina.

- Mislim da su očekivanja bila prevelika, da će samo doći i davati 30 poena po meču. Ja mislim da igra jako dobro, promašivaće i pogađaće, to je normalno, ali nije samo šuter. Mislim da ne pravi mnogo grešaka i mislim da zna da napravi pravi faul kao protiv Hjustona. Radi dobar posao za nas - naglasio je Jokić.

