ŠARUNAS JASIKEVIČIJUS: "Navijači Partizana me cene jer sam Željkov prijatelj, protiv Zvezde je drugačije…"
Košarkaši Fenerbahčea pobedili su Partizan sa 99:87, a nakom meča trener istanbulskog tima Šarunas Jasikevičijus izneo je utiske na konferenciji za medije posle susreta.
- Čestitam igračima i navijačima, važna je pobeda da s nastavimo sa dobrim periodom. Najveći ključ je bio dobar početak, izbacili smo Partizana. Igrali smo dobru utakmicu, izgubili smo kontrolu u trećeoj i četvrtoj denci, jer Partizan ima kvalitet. Sa nekoliko trojki smo rešili ovaj meč - rekao je Jasikevičijus.
Pre početka susreta dočekan je aplauzima sa tribina.
- Cene me jer sam Željkov pirjatelj, kada igram protiv Zvezde onda je drugačije, jer sam Željkov prijatelj… Cenim taj gest. Hvala im na tome - zaključio je litvanski stručnjak, koji je svojevremeno igrao za Željka Obradovića u Panatinaikosu.
