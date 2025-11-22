"DEFINITIVNO JE MOJA KRIVICA": Oglasio se neutešni Čima Moneke, ovo je poručio "delijama" (FOTO)
Košarkaši Crvene zvezde nisu uspeli da naprave još jedan podvig u Evroligi, poraženi su u Valensiji rezultatom 76:73, u 12. kolu Evrolige i sada se nalaze na skoru od osam pobeda i četiri neuspeha
Imali su izabranici Saše Obradovića sve u svojim rukama tokom treće i četvrte četvrtine.
Tokom treće deonice, pri rezultatu 60:60 crveno-beli su u tri navrata propustili priliku da se dovoje i možda promene tok utakmice u samoj završnici.
Takođe, na kraju utakmice je Zvezda imala priliku da dođe do pobede ili proužetka, ali je viđena velika greška pri izvođenju auta od strane Nikole Kalinić i Kodija Milera Mekintajera koji se nisu baš najbolje razumeli i taj napad je otišao u vodu.
Na kraju, Crvena zvezda je pružila ruku rivalu koji je u šest utakmica odigranih u Španiji ostvario pet pobeda, pa tako obe ekipe drže visok nivo pobeda kada je u pitanju domaći teren.
Posle ovog duela, na Instagram nalogu javio se Čima Moneke, koji je krivicu preuzeo na sebe.
- Moja greška, ljudi... Definitivno je moja krivica. Biću bolji sledeće nedelje - poručio je Moneke.
