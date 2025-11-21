Košarka

TEŽAK UDARAC ZA SRBIJU: Alimpijević neće moći da računa na centra Virtusa protiv BiH

Ionako neće moći Srbija da računa na preveliku pomoć igrača iz Evrolige protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, a loša vest je da je sa spiska za novembarske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo otpao i Alen Smailagić.

ABA liga/Dragana Stjepanović

Košarkaš Virtusa iz Bolonje se povredio i moraće zbog problema sa stopalom na pauzu koja će ga odvojiti sa terena najmanje na deset dana.

Posle tog perioda će uslediti nova evaluacija zdravstvenog stanja Smailagića kako bi se videlo da li je spreman za povratak na teren.

To znači da Srbija neće moći da računa na krilnog centra za Švajcarsku (27. novembar) i Bosnu i Hercegovinu (30. novembar).

