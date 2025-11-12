Košarka

LEGENDA EVROLIGE: Jubilej Kostasa Slukasa za pisanje istorije najelitnijeg evropskog takmičenja

Filip Milošević

12. 11. 2025. u 18:10

Košarkaši Panatinaikos u sredu su gostovali Parizu, a na tom meču grčki plejmejker Kostas Slukas ispisao je istoriju Evrolige.

Foto: Profimedia

Naime, grčki veteran je sinoć postao prvi igrač u istoriji Evrolige koji je upisao preko 10.000 minuta u elitnom klupskom takmičenju. Proveo je sinoć iskusni organizator igre na parketu nešto manje od 22 minuta i tako stigao do neverovatne cifre od 10.004 minuta.

To je uspeo da dostigne na svom 436. meču u najelitnijem evropskom takmičenju.

Drugi je Serhio Ljulj sa  9.902 minuta, te će najverovatnije do kraja sezone i on ući u odabrano društvo.

Treći je košarkaš Partizana Nik Kalates sa 9.540 minuta.

