"NEĆEMO BITI NAJSVEŽIJI, ALI..." Saša Obradović pred meč Crvena zvezda - Monako

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u četvrtak od 20 časova ekipu Monaka. Trener crveno-belih Saša Obradović izneo je očekivanja pred ovaj meč.

FOTO: Ata images

- Umor je malo stvar glave, mislim da imamo dovoljno izazovnog protivnika koji god da je, a sad kada dolazi Monako, koji ima ekipu i ove godine da napadne Fajnal-for. Tim sa najboljim individualcima u Evroligi. Moramo poraz da ostavimo iza sebe što pre. Jeste težak put bio, rano smo ustali sa sve svojim problemima o kojima treba da se sazna malo više u toku dana. U pitanju su Čima Moneke i Izundu, videćemo u kakvom su stanju. Nećemo biti najsvežiji, ali verujem da uz veliku podršku navijača, važno je da imamo dobar pristup. Mi smo i ovu utakmicu igrali u malo izmenjenom sastavu prilično solidno. Nije bitno u kakvom sastavu nastupamo, idemo na pobedu, to je imperativ.

Šta je sa Nvorom?

- On je ozbiljno počeo da trenira, na dan utakmice ćemo videti da li će da bude u sastavu ili neće, raduje da nema više nikakve probleme sa listom. Stepen fizičke pripreme je na trenerima. Ako ne ovu utakmicu, verovatno će sledeću u sastavu.

Šta je to što je potrebno da bi se pobedio Monako?

- Potrebno je 40. minuta dobre koncentracije, oni su ekipa koja može lako da gubi 20, kao što je utakmica juče pokazala. Kontrolisati glavne zvezde tima Majka, Elija i Dijaloa. On je nivo više od prošle godine. Ne možemo samo o njima da pričamo. To je dobar skup igrača. Ja sam skoro tri i po godine bio sa njima. Znaju da igraju zajedno, razumeju se na pogled. Mislim da će biti ekstra motivisani i njima je isto mnogo važno, pogotovo posle jučerašnje utakmice da naprave ovde neki brejk.

Težak put posle teškog gostovanja.

- Nema ništa, teško putovanje, bilo je planirano da izađemo na teren. Ostaće samo na davanju informacijama da se prođe kroz greške od juče, poneka informacija. Ne treba ih opterećivati sa celom taktikom. Zna se ko su, šta su i kako igraju. Moramo da vidimo kako i šta želimo da igramo da bi napali tu pobedu - zaključio je Obradović.

