VEMBANJAMA "PROZVAO" NIKOLU JOKIĆA! Ovo se niko nije usudio da kaže srpskom asu - do sada!

Nikola Jokić je u centru pažnje i kada ne igra.

Dok su Denver nagetsi igrali sa Sakramento kingsima (a Jokić iznova predvodio svoj klub do trijumfa - i to izvrsnom partijom, o čemu su vas "Novosti" već izvestile), više nego zanimljivu izjavu dala je najveća francuska zvezda najjače košarkaške lige na svetu.

Viktor Vembanjama, "čudesni džin" San Antonio Sparsa upitan je, povodom tada samo glasina, a potom i zvanične odluke da se ubuduće na Ol-star vikendima organizuje i svojevrsna utakmica "NBA protiv sveta", da li se seća kada mu se Jokić na prošlom susretu "svih zvezda" smejao.

Bilo je to, podsetimo, kada je Srbin primetio da mladi Francuz čita, pa ga je upitao "Poneo si knjigu?!", na šta je "Vembi" odgovorio "Da, uvek čitam pred utakmicu" - a Jokić je počeo da se smeje.

Sada je Vembanjama na to podsećanje rekao sledeće:

- Da (sećam se te scene). Jokić je bolji kao košarkaš nego kao komičar - nasmejao se mladi Francuz, mada "prozivka" ne spada u uobičajene kada se o srpskom asu radi.

Inače, i sam Nikola Jokić voli da čita, sudeći po tome da je viđan u javnosti sa knjigama, ali mahom tokom letova avionom.

Podsetimo, minule noći Jokić je prvi put ove sezone, a čak 18. u karijeri, proglašen za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige.



Jokić je prošle nedelje predvodio Denver ka sve četiri pobede i to kao istinski lider ekipe.

Imao je prosek od čak 31,3 poena, 11,3 skoka i 13,3 asistencija po meču u toj sedmici.

Nikola Jokić - statistika je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 25,2 poena po utakmici, 13 skoka i 11,9 asistencije.

U trenutku pisanja ove vesti drugi je po skokovima u celoj NBA ligi, a najbolji je njen asistent.

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)



Protiv Los Anđeles Klipersa u gostima - četvrtak, 13.11. - od 4.30

Protiv Minesote u gostima - nedelja, 16.11. - od 3

Protiv Čikaga kod kuće - utorak 18.11. - od 3

Protiv Nju Orleansa u gostima - četvrtak, 20.11. - od 2

Protiv Hjustona u gostima - subota, 22.11. - od 3.30

Protiv Sakramenta kod kuće - nedelja, 23.11. - od 4

Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2

Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30

Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3

