CEO SVET MU SE SMEJE! Oterao Luku Dončića, a šta je tek lupio o Nikoli Jokiću...

Generalnom menadžeru Dalas Maveriksa Niku Herisonu odbrojani su dani u franšizi iz Teksasa.

Foto AP

Poraz od Milvokija pošto je prokockana prednost od 13 poena u poslednjoj četvrtini razbesnela je navijače Dalasa koji su svoje nezadovoljstvo javno iskazali i prozvali generalnog menadžera Nika Herisona. Razlog je jednostavan, nikom na tribinama nije drago što vidi Mavse na dnu tabele Zapadne konferencije.

Pristalice Dalasa tražile su Herisonovu “glavu na panju“ i vlasnici kluba su odlučili da ih poslušaju. Prema najavama najpoznatijeg NBA insajdera Šamsa Čaranije, generalnom menadžeru su dani odbrojani i njemu će zvanično biti uručen otkaz u narednim danima.

Neko će reći, otkaz je došao devet meseci prekasno, jer je u pomenutom periodu Herison divljao na tržištu i napravio najveći trejd u istoriji NBA lige tokom sezone, kada je poslao Luku Dončića u Los Anđeles Lejkerse za Entonija Dejvisa.

FOTO: Tanjug/AP

Maveriksi od tada ne mogu da se sastave, pa se sad sigurno kaju što ga ranije nisu oterali. Prema rečima novinara Tima Katoa, znak za uzbunu bio je kada je Džrua Holideja poredio sa Nikolom Jokićem.

- Jedan izvor iz tima seća se dokumenta u kojem je Herison svrstao Džrua Holideja u isti rang talenta kao Nikolu Jokića. Dok je bio u kompaniji Najki, Herisonova uloga je uključivala procenu talenata. Ali od samog trenutka kada je angažovan, nekoliko izvora iz lige tvrdi da su postojala pitanja da li će se te procene preneti na koherentnu izgradnju tima - kazao je Kato.

Bilo je još znakova da nije dorastao zadatku, kao što je komunikacija sa igračima, loša procena ponuda za trejdove...

- U prvim godinama, rukovodioci širom lige smatrali su čudnim koliko je teško bilo dobiti ga telefonom, rekli su izvori iz lige, sve dok veći deo tih odgovornosti nije prebačen na pomoćnika generalnog menadžera Meta Rikardija. Neki trejdovi su bili iznenađujuće skupi za ono što se dobilo zauzvrat, drugi, koji bi verovatno bili greške, kao što je pokušaj da se daju dva pika prve runde za Kajlija Kuzmu, prošli su nekažnjeno uprkos Herisonovim naporima - ispričao je Kato.

FOTO: Tanjug/AP

Nova sezona počela je očajno za Dalas, koji je zabeležio skor od 3-8. Prvi put posle više od dve decenije Dalas nije rasprodao "Amerikan Erlajns Centar".

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu