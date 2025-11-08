DAN NAKON PORAZA U ATINI: Partizan se oglasio, raskinuli saradnju sa ovim igračem
PARTIZAN je dan nakon poraza u Atini, od Olimpijakosa odlučio da se zahvali jednom košarkašu.
Na zvaničnom Instagram nalogu crno-belih objavljena je vest o sporazumnom raskidu ugovora sa Ifeom Lundbergom, koji će karijeru nastaviti u Makabiju iz Tel Aviva.
- KK Partizan i Ife Lundberg su postigli sporazum o raskidu saradnje. Nakon sezone 2024-25 u kojoj je sa crno-belima osvojio titulu šampiona ABA lige, Lundberg će u novoj sezoni igrati za drugi tim. Ife, hvala na svemu! Puno sreće u nastavku karijere, napisali su crno-beli.
Partizan i Makabi postigli su dogovor o podeli finansijskih obaveza iz ugovora vrednog 1,3 miliona evra za tekuću sezonu. Beogradski klub će isplatiti oko 500.000 evra, što uključuje i ranije uplate ove godine, dok će Makabi preuzeti preostalih 800.000 evra i kompletirati potpis danskog beka, pisao je ranije Telesport.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
