DAN NAKON PORAZA U ATINI: Partizan se oglasio, raskinuli saradnju sa ovim igračem

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 11. 2025. u 10:30

PARTIZAN je dan nakon poraza u Atini, od Olimpijakosa odlučio da se zahvali jednom košarkašu.

FOTO: Ata images

Na zvaničnom Instagram nalogu crno-belih objavljena je vest o sporazumnom raskidu ugovora sa Ifeom Lundbergom, koji će karijeru nastaviti u Makabiju iz Tel Aviva. 

- KK Partizan i Ife Lundberg su postigli sporazum o raskidu saradnje. Nakon sezone 2024-25 u kojoj je sa crno-belima osvojio titulu šampiona ABA lige, Lundberg će u novoj sezoni igrati za drugi tim. Ife, hvala na svemu! Puno sreće u nastavku karijere, napisali su crno-beli.

Partizan i Makabi postigli su dogovor o podeli finansijskih obaveza iz ugovora vrednog 1,3 miliona evra za tekuću sezonu. Beogradski klub će isplatiti oko 500.000 evra, što uključuje i ranije uplate ove godine, dok će Makabi preuzeti preostalih 800.000 evra i kompletirati potpis danskog beka, pisao je ranije Telesport. 

Fudbal
