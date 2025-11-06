AU, ŠTA URADI ČOVEK!? Ceo svet bruji o jednom potezu Nikole Jokića (VIDEO)

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su ekipu Majami hita rezultatom 122:112 na svom terenu u utakmici NBA lige, a srpski reprezentativac Nikola Jokić postigao je peti tripl-dabl u sezoni u pobedi svog tima.

Foto AP

Momak iz Sombora je odigrao novu istorijsku partiju u NBA ligi.

Trebalo mu je manje od tri četvrtine da postigne novi tripl-dabl, dominirao je na skoku, razigravao saigrače i šutirao - 10/13 za dva, 2/5 za tri, 7/8 slobodna bacanja. Nije manjkalo ni atraktivnih poteza.

Jokić je bukvalno "hranio" saigrače loptama, dodavao preko glave, iza leđa, a saigračima nije bilo teško da ove nestvarne pasove sprovedu u poene.

Nikola Jokić vs. MIA so far:



33 points.

15 rebounds.

15 assists.



Another triple-double for the Joker 🔥



Watch 4Q action on NBA League Pass: https://t.co/pkTkOefm9f pic.twitter.com/ZwEEayXFFz — NBA (@NBA) November 6, 2025

Društvene mreže su prepljavene potezima srpskog centra, a posebno se istakao pas preko glave dok su dva igrača Majamija bila oko njega.