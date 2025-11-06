Košarka

AU, ŠTA URADI ČOVEK!? Ceo svet bruji o jednom potezu Nikole Jokića (VIDEO)

Новости онлине

06. 11. 2025. u 07:41

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su ekipu Majami hita rezultatom 122:112 na svom terenu u utakmici NBA lige, a srpski reprezentativac Nikola Jokić postigao je peti tripl-dabl u sezoni u pobedi svog tima.

АУ, ШТА УРАДИ ЧОВЕК!? Цео свет бруји о једном потезу Николе Јокића (ВИДЕО)

Foto AP

Momak iz Sombora je odigrao novu istorijsku partiju u NBA ligi.

Trebalo mu je manje od tri četvrtine da postigne novi tripl-dabl, dominirao je na skoku, razigravao saigrače i šutirao - 10/13 za dva, 2/5 za tri, 7/8 slobodna bacanja. Nije manjkalo ni atraktivnih poteza.

Jokić je bukvalno "hranio" saigrače loptama, dodavao preko glave, iza leđa, a saigračima nije bilo teško da ove nestvarne pasove sprovedu u poene.

Društvene mreže su prepljavene potezima srpskog centra, a posebno se istakao pas preko glave dok su dva igrača Majamija bila oko njega.



