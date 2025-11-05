EVO GA I BOGDAN BOGDANOVIĆ! Kapiten Srbije se konačno pojavio (VIDEO)

Bogdan Bogdanović napokon je zaigrao u dresu Klipersa, ali njegov tim doživeo je poraz od šampiona NBA lige. Oklahoma je bila bolja 126:107, a kao i uvek zaslužan za pobedu svog tima bio je Šej Gildžes Aleksandar koji je ostvario dabl-dabl učinak.

FOTO: Profimedia

Bogdan Bogdanović je imao svoju rolu posebno u četvrtoj četvrtini, ali gosti su tada već imali pozamašnu prednost, pa učinak Srbina nije mnogo toga promenio. Na kraju, kapiten Orlova meč je završio sa 11 poena, šest skokova i četiri asistencije za 30 minuta na terenu, što je ujedno i njegov najbolji meč u ovoj sezoni. Nije to bilo sjajno šutersko veče, pošto je za tri poena imao procenat 33 posto (2-6), ali je bio vrlo dobar u odbrani, što posebno svedoče skokovi i ukradene lopte, kojih je imao dve.

Najbolji na terenu je bio aktuelni MVP sa 30 poena i 12 skokova, dok je Kliperse vodio Džejms Harden sa 25 poena i po šest skokova i asistencija, Džon Kolins je dodao 17 poena, uz vrlo dobar procenat šuta iz igre od 63 posto.

Košarkaši Toronta pobedili su u noći između utorka i srede Milvoki 128:100 i ostvarili treću uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

U ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najefikasniji su bili Ar Džej Baret sa 23 poena, osam skokova i četiri asistencije i Skoti Barns sa 23 poena, uz šest asistencija i četiri ukradene lopte.

Imanuel Kvikli pobedi je doprineo sa 15 poena, sedam asistencija i šest skokova, a Sandro Mamukelašvili sa 15 poena i sedam skokova.

U ekipi Milvokija, koja je pretrpela drugi poraz u poslednje tri utakmice, Janis Adetokunbo postigao je 22 poena uz osam skokova, Kajl Kuzma 18 poena, a Kol Entoni 12 poena.

Košarkaši Nju Orleansa pobedili su Šarlot 116:112 i ostvarili prvu pobedu u sezoni. Pobedu Pelikansima obezbedio je Hose Alvarado trojkom 16 sekundi pre kraja. On je utakmicu završio sa 18 poena i šest skokova, dok je Trej Marfi postigao 21 poen.

Sadik Bej dodao je 17 poena, a Derik Kvin 12 poena, osam skokova, sedam asistencija i četiri ukradene lopte za Pelikanse, koji su na početku sezone vezali šest poraza. Sada je jedina ekipa bez pobede Bruklin sa 0/7.

U ekipi Šarlota Majls Bridžis postigao je 22 poena uz osam skokova, a Kon Nupel 20 poena uz 12 skokova. Lamelo Bol propustio je drugu uzastopnu utakmicu zbog povrede desnog skočnog zgloba.

Košarkaši Golden Steta pobedili su Finiks 118:117 i naneli mu četvrti uzastopni poraz na gostovanjima. Voriorse je predvodio Stefen Kari sa 28 poena, od kojih je postigao pet trojki iz 12 pokušaja, Mozes Mudi dodao je 24 poena i pet skokova, a Kvinten Post imao je 14 poena i šest skokova.

U ekipi Finiksa najefikasniji je bio Devin Buker sa 38 poena, od kojih je pogodio svih 11 slobodnih bacanja. Mark Vilijams dodao je 16 poena i 16 skokova, a Grejson Alen 16 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Košarkaši Čikaga pobedili su Filadelfiju 113:111, trojkom Nikole Vučevića 3,2 sekunde pre kraja. On je utakmicu završio sa 19 poena i 10 skokova, a njegov saigrač Džoš Gidi ostvario je tripl-dabl učinak od 29 poena, 15 skokova i 12 asistencija. Ajzek Okoro dodao je 16 poena i pet asistencija, a Džejlen Smit 14 poena.

U poraženoj ekipi Tajris Maksi postigao je 39 poena, Džoel Embid 20 poena uz šest skokova, a Keli Ubre 18 poena.

Košarkaši Atlante pobedili su Orlando 127:112 i ostvarili treću pobedu u poslednje četiri utakmice. Hokse su predvodili Zakari Rizaše sa 21 i Nikejl Aleksander-Voker sa 20 poena.

Dajson Danijels dodao je 18 poena, šest skokova, šest asistencija i dve ukradene lopte. On je nastavio niz od 60 utakmica u kojima je imao makar jednu ukradenu loptu, što je drugi najduži niz u istoriji franšize, a deveti najduži u NBA ligi. Džejlen Džonson doprineo je sa 17 poena, šest skokova i pet asistencija.

U poraženom timu Paolo Bankero postigao je 22 poena, uz 11 skokova i osam asistencija, Tristan da Silva 20 poena, a Franc Vagner 18 poena i šest skokova.