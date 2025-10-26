TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!
Navijači Partizana su čekali centra kao ozbelo sunce, a sada su ga i dočekali.
Naime, klub je objavio da je doskorašnji igrač Reala Bruno Fernando novi centar "parnog valjka".
Centar rođen u Angoli stigao je početkom godine iz Toronto Reptorsa u madridski tim kao zamena za Edija Tavaresa, ali je dolaskom Serđa Skariola skrajnut na stranu, to je dovelo do raskida saradnje.
Ovaj 27-godišnji centar visok 208 cm i težak 109 kilograma na pet utakmica ove sezone u Evroligi je igrao prosečno 10 minuta sa učinkom 4.4 poena i 3.4 skoka.
Bruno Fernando je 2019. godine izabran u drugoj rundi drafta kao 34. pik od strane Filadelfije.
U NBA ligi je igrao za Atlantu, Boston, Hjuston i Toronto. Sakupio je ukupno 220 utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.
Sa reprezentacijom Angole je osvojio zlato ovog leta na prvenstvu Afrike, a izabran je u najbolji tim prvenstva.
