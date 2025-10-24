SAŠA OBRADOVIĆ PRED MEGU: Važno je da se bavimo nama, raspored je takav kakav je

NEMA mnogo vremena za radovanje i odmor za košarkaše Crvene zvezde. Utakmice se ređaju kao na traci. Nova je već u subotu, a rival je Mega u 4. kolu ABA lige. O tom meču govorio je trener crveno-belih Saša Obradović.

FOTO: Ata images

On je govorio o treneru rivala Vuletu Avdaloviću, ali i otkrio je šta očekuje od utakmice.

- Moram na početku da kažem da imam specifičan odnos prema treneru Mege Vuletu Avdaloviću koga prvo volim kao osobu i čoveka, a želim mu i velike domete u karijeri kao trenera. Drago mi je da me poslušao kada sam mu govorio da treba da bude trener... Zna se model igre Mege, agresivno, i mi moramo našim stavom i respektom, bez obzira na mladost i godine koje imaju – da odgovorimo. Važno je da se bavimo nama, raspored je takav kakav je, i u nedostatku mogućnosti da odradimo dobar trening važno je da kroz razgovor poravimo detalje koji nisu dobri - rekao je Obradović.

Utiske je izneo i bivši centar Mege Uroš Plavšić.

- Nema puno vremena za osvrt na prethodnu utakmicu, stižu nam nove obaveze u ABA ligi, dolazi nam ekipa Mege, brzi, agresivni, mladi, ambiciozni, to je nešto što se godinama ne menja. Moramo da odgovorimo energijom na terenu uz pomoć naših navijača i odigramo dobar meč - istakao je košarkaš Crvene zvezde.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Mega igra se u subotu od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć