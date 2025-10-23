Košarka

"GROBARI", RADUJTE SE! Partizan doveo centra, i to kakvog...

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 10. 2025. u 17:23

Navijači Partizana čekaju centra kao ozebao sunce, a deluje da su ga konačno dočekali.

ГРОБАРИ, РАДУЈТЕ СЕ! Партизан довео центра, и то каквог...

FOTO: N. Skenderija

Više meseci Tajrik Džons bio je jedini centar u rotaciji Željka Obradovića, čekalo se tržište, NBA rez, a konačno je centar i stigao. 

Kako "Kurir" saznaje, novi košarkaš Partizana biće Bruno Fernando, doskorašnji centar Reala iz Madrida. 

Centar rođen u Angoli stigao je početkom godine iz Toronto Reptorsa kao zamena za Edija Tavaresa, ali je dolaskom Serđa Skariola skrajnut na stranu, to je dovelo do raskida saradnje. 

Ovaj 27-godišnji centar visok 208 cm i težak 109 kilograma na pet utakmica ove sezone u Evroligi je igrao prosečno 10 minuta sa učinkom 4.4 poena i 3.4 skoka.

Bruno Fernando je 2019. godine izabran u drugoj rundi drafta kao 34. pik od strane Filadelfije.

U NBA ligi je igrao za Atlantu, Boston, Hjuston i Toronto. Sakupio je ukupno 220 utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

Sa reprezentacijom Angole je osvojio zlato ovog leta na prvenstvu Afrike, a izabran je u najbolji tim prvenstva.

 Promocija Bruna Fernanda uslediće posle utakmice protiv Pariza, koju Partizan igra u petak uveče.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVI VOLE DOMAĆE: Perutnina Ptuj čuva tradiciju kvaliteta već 120 godina

SVI VOLE DOMAĆE: Perutnina Ptuj čuva tradiciju kvaliteta već 120 godina