"GROBARI", RADUJTE SE! Partizan doveo centra, i to kakvog...

Navijači Partizana čekaju centra kao ozebao sunce, a deluje da su ga konačno dočekali.

FOTO: N. Skenderija

Više meseci Tajrik Džons bio je jedini centar u rotaciji Željka Obradovića, čekalo se tržište, NBA rez, a konačno je centar i stigao.

Kako "Kurir" saznaje, novi košarkaš Partizana biće Bruno Fernando, doskorašnji centar Reala iz Madrida.

Centar rođen u Angoli stigao je početkom godine iz Toronto Reptorsa kao zamena za Edija Tavaresa, ali je dolaskom Serđa Skariola skrajnut na stranu, to je dovelo do raskida saradnje.

Ovaj 27-godišnji centar visok 208 cm i težak 109 kilograma na pet utakmica ove sezone u Evroligi je igrao prosečno 10 minuta sa učinkom 4.4 poena i 3.4 skoka.

Bruno Fernando je 2019. godine izabran u drugoj rundi drafta kao 34. pik od strane Filadelfije.

U NBA ligi je igrao za Atlantu, Boston, Hjuston i Toronto. Sakupio je ukupno 220 utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

Sa reprezentacijom Angole je osvojio zlato ovog leta na prvenstvu Afrike, a izabran je u najbolji tim prvenstva.

Promocija Bruna Fernanda uslediće posle utakmice protiv Pariza, koju Partizan igra u petak uveče.

