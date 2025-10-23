I NIJE NEKI POČETAK! Nikola Jović krenuo kao starter u porazu Majamija (VIDEO)
Košarkaši Majamija poraženi su u noći između srede i četvrtka na gostujućem terenu od Orlanda 121:125, u prvom kolu Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).
Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović meč je počeo u prvoj petorci i za 23 minuta na terenu zabeležio je devet poena i tri skoka.
Najbolji kod Majamija bio je Norman Pauel sa 28 poena i devet skokova.
Orlando su do pobede predvodili Paolo Bankero sa 24 poena i 11 skokova i Franc Vagner sa 24 poena i šest asistencija.
U narednom kolu, Majami će gostovati Memfisu, dok će Orlando dočekati Atlantu.
Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su na gostujućem terenu Atlantu 138:118.
Najbolji kod Toronta bio je Ar Džej Beret sa 25 poena, osam skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte.
Kod Atlante su se istakli Trej Jang i Džejlen Džonson sa po 22 i Kristaps Prozingis sa 20 poena. Srpski košrakaš Nikola Đurišić nije bio u protokolu za Atlantu u ovom meču.
Košarkaši Milvokija su na svom terenu pobedili Vašington 133:120. Milvoki je predvodio Janis Adetokunbo sa 37 poena, 14 skokova i pet asistencija.
Najefikasniji kod Vašingtona bili su Kris Midlton sa 23 i Kišon Džordž 21.
Srpski centar Tristan Vukčević je na terenu proveo nešto manje od dva minuta, bez učinka.
Košarkaši San Antonia su na gostujućem terenu pobedili Dalas 125:95, a goste je do pobede predvodio francuski centar Viktor Vembanjama sa 40 poena i 15 skokova.
Rezultati ostalih utakmica:
Šarlot - Bruklin 136:117
Njujork - Klivlend 119:111
Boston - Filadelfija 116:117
Čikago - Detroit 115:111
Memfis - Nju Orleans 128:122
Juta - Los Anđeles Klipers 129:108
Finiks - Sakramento 120:116
Portland - Minesota 114:118
