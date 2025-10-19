ŠOK! Asvel napušta Evroligu, nije jedini?
Kako prenose francuski mediji Asvel će napustiti Evroligu na kraju sezone 2025/26, ali po svemu sudeći neće samo francuski tim to učiniti.
Klub iz Liona prijavio se za FIBA ligu šampiona, kako bi u budućnosti bio konkurent za mesto u NBA Evropa projektu.
Kako prenosi "Le Progres" Asvel će igrati Ligu šampiona kako bi poslao jasan signal NBA Evropi.
Očekivalo se da će Francuzi obnoviti evroligašku licencu, ali su na kraju zbog finansijskih gubitaka odlučili da se povuku.
Podsetimo, pre Asvela na taj potez odlučila se i Alba iz Berlina.
Navodno se i drugi francuski klubovi razmišljaju o sličnom koraku, dok rival Monako planira da ostane u Evroligi. Monako još uvek nema stalnu licencu i skeptičan je prema projektu NBA Evropa. „Le Progrès“, piše da je nedavni sastanak u Londonu približio Tonija Parkera i njegov menadžment odluci da „napadnu“ jedno od 12 osnivačkih mesta u NBA Evropi.
S druge strane, postavlja se pitanje da li NBA vidi Lion, odnosno Vilerban, kao potencijalnu destinaciju na budućoj mapi Starog kontinenta.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SKANDAL POTRESA TENIS! Četiri hapšenja zbog nameštanja teniskih mečeva
18. 10. 2025. u 08:05
PARTIZAN PRONAŠAO CENTRA? Hteo ga još letos, sada je šansa za crno-bele
18. 10. 2025. u 08:18
BACIO "DELIJE" U TRANS: Nakon pobede nad Realom oglasio se Džordan Nvora (FOTO)
18. 10. 2025. u 08:47
NIJE MU BILO LAKO: Nikola Jokić gledao poraz Denvera, Oklahomi drama
18. 10. 2025. u 09:05
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
RENOVIRALI KUĆU, U ZIDU NAŠLI PRAVO BLAGO: Ostali u šoku kad su shvatili ko je bio stari vlasnik (VIDEO)
KADA su paru iz okoline Njujorka rekli da je njihov 100-godišnji dom izgradio zloglasni krijumčar, mislili su da je to samo urbana legenda.
18. 10. 2025. u 21:30
Komentari (0)