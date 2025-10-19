ŠOK! Asvel napušta Evroligu, nije jedini?

Kako prenose francuski mediji Asvel će napustiti Evroligu na kraju sezone 2025/26, ali po svemu sudeći neće samo francuski tim to učiniti.

Klub iz Liona prijavio se za FIBA ligu šampiona, kako bi u budućnosti bio konkurent za mesto u NBA Evropa projektu.

Kako prenosi "Le Progres" Asvel će igrati Ligu šampiona kako bi poslao jasan signal NBA Evropi.

Očekivalo se da će Francuzi obnoviti evroligašku licencu, ali su na kraju zbog finansijskih gubitaka odlučili da se povuku.

Podsetimo, pre Asvela na taj potez odlučila se i Alba iz Berlina.

Navodno se i drugi francuski klubovi razmišljaju o sličnom koraku, dok rival Monako planira da ostane u Evroligi. Monako još uvek nema stalnu licencu i skeptičan je prema projektu NBA Evropa. „Le Progrès“, piše da je nedavni sastanak u Londonu približio Tonija Parkera i njegov menadžment odluci da „napadnu“ jedno od 12 osnivačkih mesta u NBA Evropi.

S druge strane, postavlja se pitanje da li NBA vidi Lion, odnosno Vilerban, kao potencijalnu destinaciju na budućoj mapi Starog kontinenta.

