Košarka

AU, KAKVO POJAČANJE ZAVRŠIO DONČIĆ: Slovenija dovela košarkaša Lejkersa u nacionalni tim

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 10. 2025. u 17:05

VELIKO pojačanje dobiće Slovenija i to iz NBA lige.

АУ, КАКВО ПОЈАЧАЊЕ ЗАВРШИО ДОНЧИЋ: Словенија довела кошаркаша Лејкерса у национални тим

FOTO: FIBA.Basketball

Luka Dončić će u narednim reprezentativnim okupljanjima imati veliko pojačanje iz Los Anđeles Lejkersa. 

Centar Los Anđeles Lejkersa Džekson Hejs je saopštio da je u procesu dobijanja slovenačkog državljanstva, a može se pretpostaviti ko je imao ključnu ulogu u svemu tome.

- Luka Dončić je moj čovek. Radimo na tome da dobijem pasoš i da narednog leta zaigram za Sloveniju - rekao je Hejs.

Slovencima je preko potrebno pojačanje na poziciji centra. Džoš Nibo nije igrao na ovogodišnjem Evrobasketu, pa je morao da ga zameni Alen Omić.

Hejs je svojevremeno bio osmi pik sa drafta 2019. Izabrala ga je Atlanta, ali nije igrao za ovu franšizu. Kasnije je nastupao za Nju Orleans Pelikanse i Los Anđeles Lejkerse. 

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu