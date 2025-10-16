AU, KAKVO POJAČANJE ZAVRŠIO DONČIĆ: Slovenija dovela košarkaša Lejkersa u nacionalni tim

VELIKO pojačanje dobiće Slovenija i to iz NBA lige.

FOTO: FIBA.Basketball

Luka Dončić će u narednim reprezentativnim okupljanjima imati veliko pojačanje iz Los Anđeles Lejkersa.

Centar Los Anđeles Lejkersa Džekson Hejs je saopštio da je u procesu dobijanja slovenačkog državljanstva, a može se pretpostaviti ko je imao ključnu ulogu u svemu tome.

- Luka Dončić je moj čovek. Radimo na tome da dobijem pasoš i da narednog leta zaigram za Sloveniju - rekao je Hejs.

Slovencima je preko potrebno pojačanje na poziciji centra. Džoš Nibo nije igrao na ovogodišnjem Evrobasketu, pa je morao da ga zameni Alen Omić.

Hejs je svojevremeno bio osmi pik sa drafta 2019. Izabrala ga je Atlanta, ali nije igrao za ovu franšizu. Kasnije je nastupao za Nju Orleans Pelikanse i Los Anđeles Lejkerse.

