GUDURIĆ DOBIO NOVOG SAIGRAČA: Amerikanac raskinuo ugovor sa Valensijom i otišao u Milano
Američki košarkaš Nejt Sestina raskinuo je ugovor sa Valensijom, saopštio je danas španski klub.
Sestina (28) je ove sezone odigrao tri meča za Valensiju u Evroligi, a prosečno je postizao dva poena i 2,3 skoka po utakmici. Američki krilni centar je imao ugovor sa Valensijom do kraja sezone.
Sestina je bio član Valensije od 2024. godine, a za španski klub ukupno je odigrao 66 utakmica. On je ranije igrao za Fenerbahče, Turk Telekom, Merkezefendi i Hapoel Holon.
Italijanski mediji navode da bi Sestina trebalo da nastavi karijeru u Olimpiji iz Milana.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)