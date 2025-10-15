Košarka

GUDURIĆ DOBIO NOVOG SAIGRAČA: Amerikanac raskinuo ugovor sa Valensijom i otišao u Milano

Filip Milošević

15. 10. 2025. u 16:50

Američki košarkaš Nejt Sestina raskinuo je ugovor sa Valensijom, saopštio je danas španski klub.

Foto: Profimedia

Sestina (28) je ove sezone odigrao tri meča za Valensiju u Evroligi, a prosečno je postizao dva poena i 2,3 skoka po utakmici. Američki krilni centar je imao ugovor sa Valensijom do kraja sezone.

Sestina je bio član Valensije od 2024. godine, a za španski klub ukupno je odigrao 66 utakmica. On je ranije igrao za Fenerbahče, Turk Telekom, Merkezefendi i Hapoel Holon.

Italijanski mediji navode da bi Sestina trebalo da nastavi karijeru u Olimpiji iz Milana.







