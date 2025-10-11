ŠOK! Hrvatski velikan istupio iz ABA lige

Košarkaški klub Cibona objavio je da je istupio iz ABA2 lige. Hrvatski klub je prošle sezone ispao iz elitnog ranga, ali se neće boriti za povratak u isti.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Cibona je trebalo u ponedeljak da igra protiv TFT Skoplja, ali do toga neće doći. Saopštenje zagrebačkog kluba prenosimo u celosti.

- Na sednici Skupštine Košarkaškog kluba Cibona, održanoj 11. oktobra, doneta je odluka da klub u takmičarskoj sezoni 2025/26. neće nastupati u ABA 2 ligi.

Odluka je doneta nakon detaljne i sveobuhvatne analize sportskih, organizacionih i finansijskih okolnosti, kao i sagledavanja šireg konteksta u kojem se Klub nalazi. U raspravi su učestvovali predstavnici svih tela Kluba, uz zajednički zaključak da je u ovom trenutku prioritet dalje jačanje sportskog sistema, razvoj mladih igrača i stabilnost celokupnog klupskog projekta.

Klub ističe da je odluka doneta isključivo unutar Cibone, na osnovu strateškog razmišljanja o budućnosti i pravcu u kojem želimo da razvijamo Cibonu kao klub sa prepoznatljivim identitetom, tradicijom i evropskim ambicijama.

Cibona je kroz svoju bogatu istoriju uvek bila simbol hrvatske košarke i ime koje se poštuje na evropskoj sceni. Upravo zato verujemo da naša budućnost pripada evropskim takmičenjima, u kojima Cibona ima priliku da predstavlja hrvatsku košarku na dostojanstven način, u skladu sa svojom tradicijom i ambicijama.

U sezoni 2025/26. Cibona će tako usmeriti sve svoje sportske i organizacione resurse na takmičenja u SuperSport Premijer ligi, Kupu Krešimira Ćosića i FIBA Evropa kupu, gde će nastaviti sa afirmacijom mladih igrača, uz želju da se klub vrati među nosioce evropske košarke iz Hrvatske.

KK Cibona nastavlja da gradi svoju budućnost na načelima odgovornosti, transparentnosti i kontinuiteta, te ostaje posvećena cilju da ponovo bude stabilan, konkurentan i prepoznatljiv klub u evropskim okvirima - stoji u saopštenju Cibone.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

(ALO)