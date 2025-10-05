Košarka

POVREDIO SE U BEOGRADU: Košarkaš Olimpije Milano van terena minimum tri sedmice

Filip Milošević

05. 10. 2025. u 16:46

Centar Olimpije iz Milana Džoš Nibo doživeo je povredu zbog koje neće igrati sledeće tri sedmice.

FOTO: Profimedia

Kako je objavio najtrofeniji italijanski klub, Džoš Nibo se povredio tokom igranja protiv Partizana u Beogradu i zbog problema sa bicepsom neće igrati najmanje tri sedmice.

Olimpija ističe da će se Amerikanac sa slovenačkim pasošem najranije vratiti na teren za tri nedelje, ali da postoji šansa da oporavak traje i duže.

