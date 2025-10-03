"ON NE MOŽE SEBE DA VODI, A NE EKIPU...!" Legendarni trener grmi na Zvezdine strance, nije štedeo ni Partizan

POLOVIČAN učinak srpskih klubova u Evropi. Crvena zvezda je upisala poraz u Minehnu i sada je na 0-2, dok je Partizan slavio u Beogradu i sada ima učinak 1-1 u najkvalitetnijem evropskom takmičenju.

Međutim, i pored toga što su crno-beli savladli Armani, rivala koji je pre samo dva dana bio bolji od njihovog večitog rivala Vlada Đurović je video malo toga dobrog. Legendarni treneerski stručnjak grmi na oba beogradska tima.

- Razočaran sam i jednima i drugima. Što se tiče Zvezde, ona neće moći ništa da popravi ako ne dovede novog plejmejkera. Bez njega nema većeg dometa. Ovaj Mekintajer, ljudi će mi reći da je najbolji strelac, ali on je sve poene dao kad je bilo gotovo. Držao je loptu po 24 sekunde, a kada je to video Karter, i on je počeo isto da radi. Drugi plejmejker, Miljenović, uz svo uvažavanje, on je naš momak, ali njegov domet je ABA liga, on treba da bude treći. Ovi drugi igrači, onakvi kakvi su po psihološkoj, tehničkoj i fizičkoj snazi, njima treba vođa. Ne može Karter da vodi ekipu kad ne može ni sebe. Mora tu da bude vođa, da ima autoritet", izjavio je Đurović.

Đurović je kritikovao i igru Zvezde u ključnim trenucima, ocenjujući da Evroliga zahteva znatno viši nivo.

- Ja uvek to kažem, govorim teške reči, kažu mi "daj malo optimizma", ali ne možemo da budemo optimisti. Nije mi se svidelo ni kod jednih, ni kod drugih, i znam da će da me kritikuju. Ovo što smo videli ne zadovoljava kriterijume Evrolige.

Posebno je naglasio negativnu seriju protiv timova koje vodi Etore Mesina.

- Šest puta zaredom Mesina dobija i Zvezdu i Partizan. I menjaju se igrači, pre je bio Mirotić... Ali Armani pre toga igra u Berlinu sa Albom, izgubi od njih koji su poslednji, i onda dođe ovde i pobedi. Puna je dvorana, šta više treba da bude da bi se dobila utakmica? Neverovatno."

Đurović je istakao i značaj pojedinaca iz Milana, posebno Leandra Bolmara i Marka Gudurića.

- Svaka čast Mesini, on dugo luta, traži, velike pare je potrošio, ali taj potez da vrati Niba mu je dobar. Sa Lokijem sam razgovarao o Guduriću, računa da je tamo zasićen, da mu je bolje da pređe ovde. I evo, Gudurić je sa tri pogođene trojke dotukao Zvezdu. Nije to ekipa, po mom mišljenju, iako je vaš kolega rekao da su ovime poslali poruku da će biti u vrhu. Nisu oni kvalitetni da budu u vrhu, ali biće bolji nego prošle godine."

Posebno mu je zasmetala odluka u završnici kada je Zvezda prišla na pet poena razlike.

- Šta da kažemo za napad gde Zvezda frenetično, uz podršku publike, dolazi na pet razlike? Pusti se da Karter organizuje taj napad. Pametan plejmejker ne bi odigrao da Moneke onako završi, nego bi se išlo ispod koša da se izbori faul. On jedini daje energiju, ono što Avramović daje Partizanu, to radi Moneke. On diže ekipu, on priča, takvih igrača treba više. Da je ubacio, da je smanjio na tri razlike, Zvezda bi dobila utakmicu. Plejmejker bez ideje, on gleda šta će, promaši i tu je bila gotova utakmica."

Što se tiče izostanka Ajzee Kenana, Đurović smatra da to nije bio ključni problem.

- On smatra da je Mekintajer dobar, tako je i prošle godine vodio utakmice, davao mu odrešene ruke da rešava. On misli da je vrhunski, a nije. On misli da je Kenan, a po mom mišljenju, rekao sam vam, bili su pojačani što nije igrao. Uopšte nije trebalo ni da ostane. To nije bio problem. Problem je što Zvezdi treba neko da poveže tim, kad već trener to ne radi iz nekih razloga. Dugo je Karter prevodio loptu. Majstore, odigraj nešto! Ne može tako da se odigra napad koji odlučuje utakmicu, pa šta ispadne. A sve vreme u ćošku stoji Mekintajer i eto."

Đurović je prokomentarisao i igru Partizana, ali oprezno zbog, kako je rekao, kritika navijača.

- Vidite, ja imam tešku situaciju kad pričam o Partizanu, znam da su društvene mreže pune negativnih komentara o meni od navijača Partizana. Idealan momenat za Partizan je bio taj što igraju sa Dubaijem na strani. Avramović im nije igrao, još dvojica. Nisu dobro igrali u Beogradu, izgubili su obe utakmice, dosta novih igrača, nije puna dvorana i to nije atmosfera kao kod nas. Ali ovo kako je odigrao Partizan je jako teško. Odigraš prvo poluvreme tako kako odigraš, a onda izađeš u drugo i kažeš – evo ih, i zar ne treba da se voljni momenat prebaci na stranu Partizana? Odjednom stop, nema nigde Partizana i odjednom 20 razlike. Nešto neverovatno, skoro neobjašnjivo, kompletan Partizan bez nekih povreda, onako loše. Loše i za Zvezdu, ali opet je Partizan izgubio na strani, a ne kod kuće. Veću težinu ima poraz Zvezde", zaključio je on za TV Arena Sport.

