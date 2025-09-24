PRVI PUT U OVOJ ULOZI: Pablo Laso ima novi posao!
ČUVENI košarkaški trener Pablo Laso ima novi posao.
Nekadašnji strateg Real Madrida neće biti šef stručnog štaba nekog kluba, već će se naći u potpuno novoj ulozi.
On će se oprobati kao komemtator. Ovaj 57-godišnjak iz Vitorije je prihvatio poziv televizije "DAZN" i prenosiće utakmice Superkupa Španije i najbitnije mečeve ACB lige.
Podsetimo, Laso je sa Real Madridom dva puta osvajao Evroligu, a ima i šest titula prvaka Španije.
Pored "kraljevića" u bogatoj karijeri je trenirao Kasteljo, Valensiju, Kantabiju, Gipuzkou, Bajern Minhen i Baskoniju.
