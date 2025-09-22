A PRED DOLAZAK U BEOGRAD NA MEGDAN ZVEZDI I PARTIZANU... Olimpija Milano se pojačala
Italijanski košarkaš Leonardo Tote potpisao je za milansku Olimpiju, saopštio je danas učesnik Evrolige.
Kako je saopšteno, 28-godišnji centar je sa čelnicima milanskog kluba potpisao ugovor do juna 2027. godine.
Tote je u Olimpiju došao iz Viktorije Libertas, kluba iz Pezara, koji se nekad zvao Skavolini.
Olimpija Evroligu otvara sa dva vezana gostovanja u Beogradu sledeće nedelje, 30. septembra protiv Crvene zvezde, a dva dana kasnije protiv Partizana.
