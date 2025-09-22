DENVER SVE JAČI - STIGLA "LEGENDA LEJKERSA"! Nikola Jokić dobio novog saigrača (VIDEO)

Nikola Jokić ima sve jači tim oko sebe, jer su Denver nagetsi rešili da dodatno osnaže svoje redove pred juriš na novu titulu u NBA ligi.

Naime, kako je objavio američki košarkaški novinar Kris Hejs, kao slobodan igrač u klub iz Kolorada je stigao bek Džavante Mekoj.

Nedugo posle te objave, počeli su da stižu komentari "legenda Lejkersa!", ali... to je više šaljive prirode, jer se tako na društvenim često opisuju igrači koji zablistaju tokom Letnje lige za neki klub, pa posle u njemu ne dobiju šansu.

A Mekoj je umeo da zablista...

On je, doduše, u Letnjoj ligi igrao za "jezerdžije" 2022. godine, kada je blistao sa prosekom od 15,4 poena po utakmici u pet mečeva, uključujući impresivne performanse poput 20 poena protiv Klipersa. Igrao je i za njihov G-ligaški tim Saut bej Lejkers u sezoni 2022/23 u kome se dešavalo da odigra meč sa 19 ostvarenih asistencija, ali nije uspeo da se probije u prvi tim giganta iz Los Anđelesa

Džavante Mekoj je 27-godišnji američki bek, koji može da igra i plejmejkera i šutera. Rođen je 24. januara 1998. u Milvokiju (Viskonsin), ali odrastao u Teksasu i Nju Hempširu. Nije izabran na draftu pomenute 2022. nakon završetka koledž karijere na Boston Univerzitetu, gde se razvio u solidnog košgetera, a od tada se probija kroz Razvojnu ligu i kratke NBA šanse, skroz fokusiran na ostvarenje sna da u kontinuitetu igra u najjačoj ligi na svetu (iako je bio unosnih ponuda iz Evrope).

Tokom koledž karijere na Boston Univerzitetu (2017–2022), Mekoj je u poslednjoj sezoni prosečno postizao 17,4 poena po utakmici, a 2023. je u debitantskoj sezoni u Razvojnoj ligi ostvari i prvi tripl-dabl (igrajući za Ostin Sparse imao je 15 poena, 10 skokova, 11 asistencija).

Ovaj 196 centimetara visoki bek je dobio NBA šansu 2024. od strane Detroit Pistonsa, s kojim je potpisao ugovor posle impresivnih nastupa za njihov razvojni tim (Motor siti kruz), ali je relativno brzo poslat u "niži rang", jer su Pistonsi rešili da koriste neka druga rešenja. Kao neko sa priličnim iskustvom u "stasavanju", a sa prosecima od oko 15 poena i četiri asistencije po meču u "razvojnom nadmetanju", nada se da će dobiti priliku da sa Jokićem i drugovima krene po titulu koju ceo Kolorado (i Srbija) želi u sezoni pred nama.

Denver nagetsi - sve jači!

Podsetimo, nakon što su vratili važnog člana svoje šampionske generacije, Brusa Brauna, a Majkla Portera Juniora "zamenili" za malo svestranijeg, ali takođe sjajnog šutera, Kamerona Džonsona, kome će u "spoljnim" bravurama sigurno pomoći i Timi Hardavej Mlađi, te posle konačnog angažovanja adekvatne zamena na centarskoj poziciji kada Srbin ode da odmara - a Jonas Valančijunas potvrdio da stiže u ekipu koju sada trenira Dejvid Adelman, klub iz Kolorada je povukao još nekoliko poteza.

Najpre je doveden (na "dvosmerni" NBA ugovor) bek Kurtis Džons (odigrao sjajnu letnju ligu za Nagetse, prosečno beležeći 15 poena, 4,4 skoka i 3,8 asistencija uz 47% šuta za tri poena, a evo kako taj novi Jokićev saigrač igra:

... da bi sada stigao i Džavante Mekoj).

"Denver Nuggets depth chart"

Prvu petorku Denvera trebalo bi da čine: Džamal Marej, Kristijan Braun, Kameron Džonson, Aron Gordon i Nikola Jokić.

Njihove rezerve, od pozicije 1 do "petice" su Džejlen Piket, Timi Hardavej mlađi, Brus Braun, Pejton Votson i Jonas Valančijunas, a šansu čekaju: Džulijan Stroter, novopridošli Kurtis Džons i Džavante Mekoj, kao i Hanter Tajson, Zik Nađi i oporavljeni Daron Holms, koji prošle sezone nije mogao da debituje kako je priželjkivao, zbog teške povrede.

