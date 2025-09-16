OTKRIVENO! Evo koliko je ko zaradio novca na Evrobasketu

UZ medalje na Evrobasketu objavljena je i zarada. Simbolična za velike košarkaške zvezde.

FOTO: Tanjug/AP/Sergei Grits

Naime, Nemci su stugli do zlata, Turci do srebra, a Grci do bronze. Svaka medalja nosila je određenu nagradu.

Sada je otkriveno i koliko je novca dobio svaki košarkaš iz reprezentacije koja se okitila medaljom.

Prvo mesto donelo je 30.000 evra, za srebro je svaki igrač dobio po 25.000 evra, a bronza je svakom donela po 20.000 evra.

Nemci su u finalu pokazali veliko umeće i na kraju su stigli do titule šampiona Evrope.

