OTKRIVENO! Evo koliko je ko zaradio novca na Evrobasketu
UZ medalje na Evrobasketu objavljena je i zarada. Simbolična za velike košarkaške zvezde.
Naime, Nemci su stugli do zlata, Turci do srebra, a Grci do bronze. Svaka medalja nosila je određenu nagradu.
Sada je otkriveno i koliko je novca dobio svaki košarkaš iz reprezentacije koja se okitila medaljom.
Prvo mesto donelo je 30.000 evra, za srebro je svaki igrač dobio po 25.000 evra, a bronza je svakom donela po 20.000 evra.
Nemci su u finalu pokazali veliko umeće i na kraju su stigli do titule šampiona Evrope.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
